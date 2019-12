Oltre un mese di eventi a Palmanova per assaporare l’atmosfera natalizia: mercatini, musica, intrattenimento per bambini, spettacoli e mostre. Ritorna anche quest’anno “Palmanova La Stella di Natale”, da sabato 7 dicembre al 12 gennaio, passando per il Grande Capodanno in Piazza Grande e i pignarul dell’Epifania. Il programma completo delle attività è scaricabile sul sito www.comune.palmanova.ud.it o sulla pagina Facebook del Comune di Palmanova.

Palmanova si vestirà a festa grazie al Villaggio di Natale con i suoi mercatini di prodotti enogastronomici e di artigianato. Sono previsti eventi dedicati ai più piccoli bambini (anche con i pony), concerti e spettacoli teatrali.

Dal 6 al 22 dicembre, nelle Sale della Loggia Granguardia, il Mercatino di Natale - Idee regalo e decorazioni a favore delle missioni. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, nell’ex Ufficio Turistico, Borgo Udine 4, il presepe tradizionale con movimenti ed effetti. Dal 13 al 23 dicembre, la Plaza de choco - Fabbrica del cioccolato, scuola di cioccolatieri e prodotti di pasticceria delle eccellenze dell’artigianato dolciario nazionali. Il 9, 23 e 30 dicembre in Piazza Grande, “A Palmanova oggetti e cose d’altri tempi”, grande mercato dell’antiquariato, cose usate e hobbisti.

Il clou degli eventi sarà il weekend del 14 e 15 dicembre. In Piazza Grande, “Il Villaggio di Natale”: prodotti enogastronomici, artigiani, hobbisti e intrattenimento per bambini, organizzato dall’Associazione Pro Palma in collaborazione con il Comune.

Per tutto il mese due grandi mostre ad ingresso gratuito: “Leonardo da Vinci e le Arti nuove” in Polveriera Garzoni con oltre 20 macchine da guerra, da costruzione e per il volo, realizzate a partire dai disegni di Leonardo da Vinci. Nel palazzo comunale, “In Punta di penna” con le vignette del compianto Fernando Venturini.

Non può mancare l’appuntamento con il Gran Capodanno 2k20 Wonder Company. Martedì 31 dicembre dalle 22.00 e fino alle 2 in Piazza Grande, musica dal vivo e animazione Dj Morgani, Victor voice e Stereo Live band dal vivo. A mezzanotte brindisi e, a seguire, il grande spettacolo pirotecnico.

“Una bella tradizione. Un mese ricco di attività e piacevoli sorprese. Palmanova e la sua piazza si vestono di colori, profumi e persone, bancarelle, animazione e musica. Un’atmosfera unica, dedicata ai bambini, alle famiglie e a tutti gli appassionati del Natale” commenta il Sindaco Francesco Martines.

“Anche quest’anno abbiamo voluto, assieme all’Assocazione Propalma e alla Camera di Commercio Pordenone Udine, dedicarci a rendere accogliente la città, addobbandola a festa con luci e organizzando tanti eventi a tema. Sapremo accogliere nel modo migliore le tante persone che verranno in città per vivere con noi queste giornate di festa” conclude Thomas Trino, assessore comunale al commercio.

In allegato il programma completo