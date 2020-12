Palmanova, nuova cartellonistica turistica

Si è conclusa in questi giorni la posa della nuova cartellonistica turistica dedicata a chi vuole conoscere tutti gli aspetti storici e architettonici di Palmanova. Oltre 60 cartelli, dal totem a quello panoramico, da quello puntuale alle frecce direzionali per spiegare, in versione bilingue (italiano e inglese), le peculiarità della città stellata.



“È stato un progetto complesso e che ora vede la luce. Con questo ulteriore sviluppo, vogliamo aiutare tutti i turisti che giungono in città a scoprire le bellezze e l’unicità della Fortezza UNESCO”, commenta il Sindaco Francesco Martines.

L’intero progetto è stato reso possibile da un finanziamento regionale dedicato alle città UNESCO del Friuli Venezia Giulia.



Aggiunge l’assessore comunale al turismo, e vicesindaco, Adriana Danielis: “Partendo dalla definizione di un city brand e di un’immagine grafica dedicata alla città, siamo giunti allo studio di percorsi di visita e al coordinamento delle comunicazioni visive per rendere facile e agevole la conoscenza storica e naturalistica di Palmanova. Partendo da uno studio storiografico approfondito, abbiamo lavorato per divulgare le vicende storiche cittadine attraverso contenuti completi e, nel contempo, semplici e accattivanti”.



Sono tre i percorsi di visita disegnati per accompagnare i visitatori: la Passeggiata dell’architetto (di 1,5 km circa), per ammirare i palazzi storici e la geometrica disposizione degli assi stradali, gli accessi alla città e la perfezione progettuale della sua forma a stella a nove punte. Il secondo percorso, Passeggiata nel parco dei Bastioni (con tre variati, dagli 1,8 ai 3,5 km) vuole spiegare la Palmanova concepita come una macchina da guerra, valutando esigenze militari e difensive, di come nel Parco storico dei Bastioni si possa riconoscere la geometria perfetta delle forme, scoprendo anche i cunicoli sotterranei delle gallerie di Contromina e di Sortita. Terzo percorso è quello classico che vede i turisti percorrere i 4,3 km dell’Anello delle Fortificazioni, tra natura e storia, a piedi, bicicletta o cavallo, ripercorrendo le vicende militari rinascimentali e napoleoniche che hanno segnato la storia della Fortezza.E conclude l’assessore con delega ai Bastioni Luca Piani: “Tutti i percorsi sono navigabili anche attraverso Google Maps, seguendo il link o scansionando il QR Code presente su ogni cartello. Particolare attenzione è stata dedicata all’area delle gallerie tra Porta Cividale e Udine, dove è stato studiato un percorso ad hoc con audioguide, italiano-inglese-tedesco, e una caccia al tesoro dedicata ai più piccoli”.Il progetto grafico cittadino, nonché l’impostazione della cartellonistica, è stata studiata dallo studio grafico Punktone di Gorizia assieme a Di Dato & Mennino Architetti Associati. Il coordinamento del progetto e la redazione dei testi è stata realizzata in stretta collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura, quello alla Valorizzazione dei Bastioni, assieme all’Ufficio Cultura, Ufficio di Segreteria e Ufficio Comunicazione del Comune. La direzione dei lavori di posa è stata affidata all’architetto Michela Cafazzo e la realizzazione fisica dei cartelli è opera di Metalco srl.