Paluzza, rinnovato il centro fondo Laghetti

Prosegue la stagione sciistica per il Team Giovani Sci Fondo dell’Aldo Moro Paluzza che si sta allenando duramente e costantemente sulla pista dei “Laghetti” in vista delle prossime gare nazionali e regionali. Il percorso della nuova pista rimodellato a seguito della devastazione causata dalla tempesta “Vaia”, si articola su 3,3 chilometri con salite e discese che si alternano al piano. Circa 2 chilometri del tracciato gode di una illuminazione che permette di sciare anche in notturna.

Nel 2020, oltre a essere stata modificata la conformazione della pista, ci sono stati anche dei lavori di ristrutturazione e ampliamento degli immobili che pur essendo storici, risultavano oramai non adeguati, nè per standard di sicurezza nè per dimensioni. L'intervento ha permesso il rifacimento di un edificio con sala cronometristi, ski room e garage ad uso delle società sportive locali.

Questi lavori sono stati effettuati dal Comune di Paluzza e dall’ufficio tecnico dell’UT.I. della Carnia, e sono stati seguiti dalla direzione tecnica dell’Aldo Moro specificatamente nella persona di Gian Carlo Silverio. Con i fondi stanziati è stato anche possibile ampliare il parco dei generatori di neve, con l’acquisto di un nuovo mezzo tecnologicamente più avanzato rispetto ai precedenti.

Presso il centro fondo Laghetti, è possibile noleggiare l’attrezzatura necessaria e richiedere lezioni private affinché tutti possano praticare questo meraviglioso sport tra le montagne della Valle del But. Tutto questo con la regia del nuovo gestore dell’impianto: Rita Veritti che con Boris Maieron accudiscono con premura e passione, pista, strutture e clienti.

Bar-Ristorante operativo a servizio dell’impianto. L’Aldo Moro ringrazia la Fondazione Friuli e gli sponsor Lavorazione Legnami SpA e Bravi Market per il fondamentale sostegno.