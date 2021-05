Paradiso delle famiglie

Mai come quest’anno la voglia di stare in compagnia è tanta, così come il desiderio di spensieratezza, di giocare in allegria, di collaborare assieme. Dopo il successo invernale del Villaggio del Natale con l’ElfoBosco, tornano le attività per famiglie di Villa Stecchini, splendida Villa Veneta a Romano d’Ezzelino circondata da uno spettacolare parco.

La novità della primavera estate è la fattoria didattica, uno spazio all’aperto dove i bambini potranno giocare con le caprette, accarezzare i coniglietti nani, accudire le galline e coccolare tanti altri graziosi animali da cortile. Villa Stecchini, che già dal ‘500 era una delle più fiorenti aziende rurali del territorio, darà la possibilità a bimbi e ragazzi di “tornare alla terra”, sperimentando le attività green della produzione agricola, come la semina delle verdure, la raccolta e lavorazione, il tutto seguiti da un team di animatori che ne spiegheranno tecniche e segreti. Si terranno interessanti laboratori a tema medievale con veri esperti di storia. E se sorge un leggero languorino, torte, centrifughe, pasticci alle verdure in un green bistrot all’aperto.

A partire dall’8 maggio, per tutti i sabati del mese dalle 15.30 alle 17.30, si svolgerà Play & Talk, attività ludica in lingua inglese per vari livelli di età, con animatori madrelingua che attraverso giochi e workshop consentiranno a bambini e ragazzi di migliorare la lingua inglese divertendosi.

Dal 7 giugno al 6 agosto avrà luogo il Summer Camp Medievale, ricco di stimolanti laboratori volti ad insegnare la vita ai tempi del Medioevo, dalla costruzione dello scudo araldico all’organizzazione di un accampamento, dalla creazione dell’armatura alla pratica delle arti magiche. Ci si potrà prendere cura anche del maestoso Taddeus, il cavallo frisone barocco che ama i bambini.

Tutte le attività si svolgeranno all’aperto in lingua italiana e inglese, in totale rispetto delle norme anti-covid e in piena sicurezza, seguite da un team di veri professionisti.