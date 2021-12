Parchi pronti al turismo slow

Dopo venticinque anni, la Regione ha aggiornato la propria legge sui parchi e aree naturali. Pur se norma lungimirante nel 1996, nel corso del tempo c’è stata una evoluzione non soltanto del panorama legislativo regionale e nazionale, ma anche delle esigenze del territorio e dei cittadini. L’attuale giunta, così, ha pensato di avviare un processo di manutenzione alla materia, individuando le linee di azioni prioritarie entrate poi nel testo approvato dal Consiglio regionale.

L’assetto della realtà regionale, a più di vent’anni dall’entrata in vigore della legge istitutiva, registra la presenza di due parchi regionali naturali, coincidenti con il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e il Parco Naturale delle Prealpi Giulie, tredici riserve naturali regionali e trentasette biotopi. Tra i tratti salienti dell’attuale modifica normativa vi è l’inserimento, all’interno delle disposizioni di legge, della rete ecologica europea denominata Natura 2000. Si tratta di un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità in attuazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli che costituisce una Rete ecologica, formata da ‘nodi’, ovvero le zone speciali di conservazione (Zsc) e le zone di protezione speciale (Zps).



I nodi della Rete vengono individuati sulla base della presenza, al loro interno, di particolari habitat e di specie di flora e di fauna di grande interesse conservazionistico e particolarmente vulnerabili. La costituzione di una rete assicura la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici delle varie specie e garantisce la vitalità a lungo termine degli habitat naturali. La Regione ha costituito una propria rete composta da 61 Zsc e 9 Zps, cui si sono aggiunti 3 Siti marini della regione biogeografica continentale. Nel 2016 sono stati proposti due ulteriori siti in risposta a specifiche richieste di tutela del Ministero. La Rete del FriuliVenezia Giulia interessa circa il 19% del complessivo territorio regionale. Ora viene attribuita la loro gestione a parchi e alle riserve naturali.Superato il concetto del turismo di massa, quindi, ora si diffondono i, forma di turismo in grado di preservare gli ecosistemi oggetto di tutela, nell’ottica del raggiungimento di un compromesso armonico tra difesa della natura e valorizzazione economica.