Parkfest 2020, tra virtuale e reale

L’appuntamento con Parkfest, alla sua diciottesima edizione, si presenta in una veste rivoluzionata e innovativa, confezionata su misura per lo speciale momento che stiamo vivendo.

Un’opportunità di incontro e confronto, di riflessione e interazione, sui temi che innervano alcune delle grandi questioni del presente, sul vero valore dei Parchi e sull’indiscusso e atavico legame tra Salute della Persona e Natura.

La manifestazione è organizzata in collaborazione il Servizio Biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia, il Parco naturale delle Dolomiti Friulane, il Parco nazionale del Triglav, il Naturpark Dobratsch e la Riserva di Biosfera del Nockberge ed è patrocinata da Europarc e Federparchi. E’ la circostanza giusta per comprendere come un contatto positivo con la natura generi benefici per la salute umana e per la salute del nostro Pianeta.

Un’occasione unica di partecipazione attiva sia camminando sia attraverso il digitale, protagonista di questo periodo. Con la possibilità per tutti, di diffondere attraverso l’hashtag #ParksForHealth simbolo di questa edizione online di Parkfest 2020, contenuti in formato video, foto, testo che raccontino il proprio speciale legame con la natura e con il Parco.



PROGRAMMA

ESCURSIONI GUIDATE

. Un tema deciso ancora l’anno scorso, quando non si poteva ancora immaginare la portata dei cambiamenti che avrebbero interessato l’intero pianeta. In questo momento di pandemia, in cui l’attività dell’uomo è costretta a fermarsi, dobbiamo ricordare che la natura dei parchi sta “lavorando” più che mai per le nostre comunità. Sta generando aria fresca, acqua pulita, un rifugio per gli animali e sarà lì per il benessere delle persone alla fine dell’isolamento, apportando enormi benefici per la nostra salute.: una alle 9.30 a Venzone e due alle 10.00 a Resia, e Resiutta. Queste verranno condotte con la partecipazione massima di 12 persone nel pieno rispetto delle disposizioni in merito alla prevenzione della diffusione del coronavirus (distanze, igiene delle mani, uso delle mascherine, informazione).Alle 10.30 una prima Diretta sulla Pagine Facebook e YouTube del Parco Naturale delle Prealpi Giulie con “Cammin facendo”, un’occasione di scambio, confronto e scoperta, che vedrà la partecipazione della Presidente del Parco Annalisa Di Lenardo e della giornalista e scrittrice Alessandra Beltrame. Le guide Cristina Comuzzo ed Alberto Candolini che ci porteranno alla scoperta di alcune delle meraviglie dell’area protetta regionale.A seguire, alle ore 18.00 avrà luogo la seconda Diretta Facebook e YouTube condotta da Marco Virgilio, metereologo e divulgatore scientifico. Un evento di carattere transfrontaliero, in cui relazioneranno ospiti di spicco del nostro territorio ed esperti nazionali ed internazionali dando vita a tre appuntamenti speciali: “Parchi e Salute”, “Oltre i Confini” e “PPP – Parchi Post Pandemia”.Entrambe le dirette verranno arricchite da filmati delle aree protette regionali, nazionali e di Austria e Slovenia.Sarà inoltre possibile visitare virtualmente la Mostra fotografica “Magical Nature”, dal 24 maggio pubblicata sul sito web del Parco Naturale Prealpi Giulie (www.parcoprealpigiulie.it).Quest’anno quindi l’appuntamento con laviene quindi onorato nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di Covid-19. Si tratterà di un’occasione di confronto e scambio con l’obiettivo di sensibilizzare le future generazioni sull’importanza della tutela del nostro patrimonio naturale e culturale e sul valore unico dei Parchi per la salute umana e per la salute del nostro pianeta.Venzone - ore 9.30Escursione per tutti CAMMIN FACENDOVal Resia - ore 10.00Escursione per famiglie RISVEGLIAMO I NOSTRI SENSI IN NATURAResiutta - ore 10.00Escursione per tutti SU UN ANTICO SENTIERO… CON OCCHI NUOVI!DIRETTA FACEBOOK / YouTube – Ore 10.30CAMMIN FACENDOAnnalisa Di Lenardo (Presidente del Parco)Alberto Candolini (guida del Parco)Cristina Comuzzo (guida del Parco)Alessandra Beltrame (giornalista e scrittrice)DIRETTA FACEBOOK / YouTube POMERIGGIO – ore 18.00Conduce: Marco Virgilio (meteorologo e divulgatore scientifico)PARCHI E SALUTEStefania Petrosillo (policy officer, EUROPARC)Paolo Pischiutti (medico volontario, ASU FC)OLTRE I CONFINIMarkus Böheim (Biosphärenpark Nockberge)Marko Pretner (Parco nazionale del Triglav)Fulvio Genero (faunista)PPP (PARCHI POST PANDEMIA)Pierpaolo Zanchetta (Regione Friuli Venezia Giulia)Giampiero Sammuri (Presidente Federparchi)Con immagini e filmati dalle aree protette dell’Arco Alpino OrientaleSul sitosi potrà accedere alle Dirette LIVE e sarà possibile visitare la mostra fotografica MAGICAL NATURE