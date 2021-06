Parte il collegamento marittimo Marano - Lignano

Atteso e sempre gradito, riparte da sabato 12 giugno il servizio marittimo che collega Marano a Lignano con quattro tratte al giorno, più una corsa serale nei mesi di alta stagione. Il collegamento dell’entroterra con il mare è ideale per evitare di usare l’auto per raggiungere la località balneare: basta prendere il bus da Udine con destinazione Marano Lagunare, e qui imbarcarsi in motonave (molo Vecchia Pescheria) per una piacevole gita in laguna della durata di circa 40 minuti. A Lignano la darsena (Sbarco dei pirati) è collegata con qualunque zona della cittadina balneare attraverso il servizio urbano.

Il servizio marittimo Marano-Lignano, in funzione dal 2000, nel corso del tempo ha guadagnato sempre più notorietà e più passeggeri. La motonave “Rosa dei venti” è dotata di un vano esterno per le biciclette: il trasporto bici è soggetto a limitazioni e consentito nei limiti dello spazio disponibile (massimo 10 bici), quindi è consigliata la prenotazione al n. 340 1255402.

Gli orari. A partire dal 12 giugno e fino al 12 settembre 2021 il servizio marittimo fornirà collegamenti giornalieri da Marano alle ore 9.00, 11.00, 14.00 e 18.00, e da Lignano 10.00, 12.00, 17.00 e 19.00. Nei mesi di luglio e agosto si aggiungerà una corsa serale, con partenza alle 22.30 da Marano e alle 23.15 da Lignano.

I biglietti si possono acquistare da app TPL FVG, a bordo della motonave, in autostazione a Udine e nei ticket office (bar, edicole e tabaccherie) di Marano, San Giorgio di Nogaro e Lignano.

La corsa singola costa € 3,60, il biglietto di andata e ritorno € 6,80 e il trasporto della bici € 0,90. È possibile effettuare l’abbonamento nominativo per 10 o 50 corse, rispettivamente a € 14,40 e € 28,80.

I servizi estivi a Lignano. Da venerdì 11 giugno è attivo il servizio urbano di Lignano, che verrà progressivamente potenziato in alta stagione attraverso l’aumento della frequenza delle corse. Tutti gli orari sul sito www.tplfvg.it.