Parte il winter tour Io sono Friuli Venezia Giulia

Il winter tour 2022 del truck “Io sono Friuli Venezia Giulia”, che coinvolgerà tutte le località sciistiche della regione in occasione dei grandi eventi, ha preso ufficialmente il via questa mattina. Il “viaggio” promozionale, supportato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è partito dal monte Zoncolan dove oggi è stata la giornata del “Welcome Day” dedicata agli slalomisti azzurri.

Gli atleti stanno infatti trascorrendo un paio di giorni in Carnia per gli allenamenti assieme ai preparatori, capitanati dal direttore tecnico Roberto Lorenzi, per arrivare in perfetta forma all'appuntamento della prossima tappa di Coppa del Mondo, con lo slalom di Zagabria del 5 gennaio, dove gli italiani hanno sempre incassato buoni risultati conquistando vittorie e podi.

Oggi il team azzurro è stato accolto per un breve saluto dalle autorità regionali alla partenza della seggiovia Valvan e domani il truck di “Io sono Friuli Venezia Giulia” raggiungerà Tarvisio, dove sono impegnate negli allenamenti varie squadre nazionali femminili che partecipano alla Coppa del Mondo. Francia, Svezia, Svizzera e, ovviamente, le azzurre al completo con Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Roberta Melesi e la fuoriclasse slovacca, Petra Vhlova, vincitrice della Coppa del Mondo generale nella passata stagione. Questi giorni di training sui tracciati della regione sono stati pianificati per preparare al meglio la prossima tappa del circuito di Coppa del Mondo di sci alpino femminile: i team si sposteranno nella vicina Slovenia, a Kranjska Gora, dove si disputeranno un gigante (sabato 8 gennaio) e uno slalom (domenica 9).

Le piste regionali del “Kaiser” e del “Priesnig” sono da anni un punto di riferimento per la Fisi, ma anche per squadre nazionali di vari Paesi, grazie all’impegno di PromoTurismoFVG nella preparazione delle piste, sempre all’altezza delle aspettative dei campioni dello sci.

Il truck di “Io sono Friuli Venezia Giulia” ospiterà premiazioni, cerimonie di apertura e chiusura dove previste, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più il territorio per la promozione dell’enogastronomia locale e il merchandising a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”.