Pasiano, ecco il rinnovato Parco dei Molini

A Pasiano sono terminati i lavori di riqualificazione del parco dei Molini iniziati nell’ultimo biennio con l’ultimazione dei percorsi culturali e didattici, progetto commissionato dal Comune a Eupolis studio associato di Porcia.

Il percorso che è stato identificato si sviluppa nella porzione del Parco che non è stata oggetto di recente riqualificazione e, in particolare, si articola lungo il profilo dell'ansa del fiume Fiume e nell'area boscata al suo centro.

L'area, sebbene ridotta in termini di estensione, presenta varie caratteristiche naturali che costituiscono un'interessante insieme di valenze, che ben si prestano a stimolare la fruizione anche in chiave didattica. Nella pannellatura questo aspetto viene proposto ai fruitori attraverso un box graficamente identificato, in cui si porta a osservare e compiere azioni funzionali alla scoperta di fenomeni o elementi naturali direttamente riscontrabili nella precisa porzione di Parco.

Nella progettazione del percorso è stato tenuto conto di una serie di criteri che hanno portato a identificare un tragitto fisico determinato da una successione di postazioni e secondo una tematica che si sviluppa a tappe coerenti e consequenziali. Le postazioni sono state identificate fisicamente attraverso uno o più elementi lapidei (in base alla presenza di zone d'ombra e zone assolate) che costituiscono una sorta di totem/arredo dedicato alla fruizione dell'area verde in chiave culturale.

Ciascuna postazione è segnalata da una pannellatura su supporto leggero che ha la funzione di sviluppare la contenutistica del percorso. Il concept della grafica del sistema di pannellatura è ispirato al lay-out dell'arredo stabile del Parco, in particolare è stato preso come elemento di riferimento la struttura del “belvedere”.

Il materiale lapideo selezionato con il supporto del Gruppo archeologico locale Acilius si compone di otto postazioni:

• un elemento tronco cilindrico composito (determinato dall'assemblaggio di elementi irregolari in pietra calcarea, legati da legante cementizio e tenuti ulteriormente insieme da una lamina metallica lungo la circonferenza);

• una lastra in arenaria rossastra, frammentata, presentante due fori circolari totalmente passanti, a ridotta distanza tra loro (in corrispondenza di ciascuno di essi si nota traccia di una leggera curvatura regolare e di lavorazione con solcature oblique sulla superficie);

• blocchi calcarei sub-regolari e parzialmente frammentati di medio/grandi dimensioni (con spigoli leggermente arrotondati, caratterizzati dalla presenza di una tavoletta rettangolare in laterizio rosso brunastro, con inclusi vari, inserita in un vano scolpito in posizione apparentemente decentrata);

• un elemento tronco cilindrico di medio/grandi dimensioni (parzialmente sbrecciato lungo i bordi, caratterizzato dalla presenza di 6 scanalature a distanza regolare tra loro. Al centro presenta un foro in cui è fissato un elemento cilindrico in metallo, parzialmente arrugginito);

• un frammento di macina tronco cilindrica;

• un blocco calcareo di forma sub-regolare e medio/grandi dimensioni (caratterizzato da un vano di alloggiamento decentrato, per un giunto strutturale, su una delle facce più piccole, dotato anche di foro sub-quadrato al centro per l'innesto di un perno, con tamponatura di un ulteriore vano con la stessa presumibile funzione sulla faccia maggiore);

• un blocco calcareo di forma sub-regolare di medio/grandi dimensioni frammentato.

Nel dettaglio le tematiche sono:

1. le caratteristiche specifiche dei materiali lapidei posizionati

2. l'evoluzione geomorfologica del territorio di Pasiano di Pordenone e del Friuli Occidentale

3. aspetti e valenze naturali con le esperienze per una fruizione didattica del Parco

“Questo rappresenta l’ultimo stralcio di arredi e rifiniture per l’abbellimento dell’area già oggetto di restyling negli ultimi anni, prima con la realizzazione dell’ingresso, la rampa per i disabili, l’installazione del totem, l’illuminazione esterna, la pavimentazione della tettoia e i supporti per le piante rampicanti", ricordano il sindaco Edi Piccinin e l’assessore all’Ambiente e al Turismo Marta Amadio. "Poi con la riconversione della parte posteriore del parco, la costruzione di un belvedere, la sistemazione della vegetazione con il taglio e la piantumazione di alberi. I costi previsti dall’appalto iniziale ammontavano a 320mila euro e i lavori sono stati eseguiti dall'impresa Battistella di Sant’Andrea. Negli scorsi giorni è stato ultimato il percorso lapideo che valorizza il materiale ad oggi stoccato all'interno del Parco e sono stati installati i giochi inclusivi per bambini e ragazzi”.