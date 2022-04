Pasquetta in Carso tra borghi e vigneti

Facile escursione, lunedì 18 aprile, tra antiche case carsiche e percorsi nel Carso rurale per regalarsi una giornata lontano dalla città, fare un’immersione nella vita di campagna e nel verde brillante di inizio primavera. I partecipanti saranno accompagnati da Sabina Viezzoli, Guida Naturalistica professionista abilitata per il Fvg.

Il rosso della terra, il verde delle nuove foglie, il bianco delle rocce calcaree e dei muretti a secco, i fiori che incontreremo nel nostro cammino, il blu del mare in lontananza saranno i colori della tavolozza che si mostrerà ai nostri occhi durante questa escursione nel Carso rurale e meno conosciuto.

Partiremo da Visogliano per compiere un percorso ad anello: attraverseremo Slivia, con il suo stagno e il grande castelliere, raggiungeremo il borgo di San Pelagio e le sue tipiche case carsiche e cammineremo tra i vigneti, sull’antica Via Gemina e su un tratto dell’Alpe Adria Trail.

Prenotazione obbligatoria: registrandosi a questo link https://forms.gle/XYDTyvnjDARkSYD57. Il ritrovo è a Visogliano alle ore 9.30. Il punto di incontro sarà comunicato alla conferma dell’iscrizione.

Caratteristiche tecniche

Tipo di percorso: lunghezza di circa 8 km su sterrato nel bosco, strade poderali, sentieri, strada asfaltata poco trafficata. Leggeri dislivelli senza difficoltà

Durata prevista: circa 3 ore e mezza comprese le soste

Equipaggiamento: abbigliamento comodo adatto al cammino e alla stagione, scarponcini da trekking leggero (no scarpe da ginnastica o sneakers), zainetto con acqua e spuntino

Per il meteo si fa riferimento alle previsioni sul sito www.osmer.fvg.it entro il giorno precedente all’escursione.