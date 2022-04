Pasquetta sui Bastioni a Palmanova, il racconto sui social

Oltre 350 like alle venti foto pubblicate durante la giornata di Pasquetta sui Bastioni a Palmanova. Il vincitore del @palmanovafortress Instagram Contest è il palmarino Giorgio Dilena, che con quasi 50 like, si aggiudica un riconoscimento costituito da una serie di pubblicazione fotografiche dedicate alla Fortezza. A consegnarlo sono stati questa mattina il Sindaco e l'Assessore al Turismo e alla Cultura presso la sede del Municipio di Palmanova.

"Ha immortalato l'essenza di Pasquetta sui Bastioni: convivialità immersa tra natura e cultura. Lo scatto mette in luce il vero obiettivo di questa festa, lo stare in compagnia apprezzando e godendo delle bellezze storiche e naturalistiche che il Parco Storico dei Bastioni di Palmanova ha da offrire. Una giornata all'insegna dello stare insieme e della condivisione che ha visto la città Fortezza come il punto di riferimento per oltre 10 mila cittadini", commenta il Sindaco di Palmanova.

Il profilo Instagram di Palmanova, @palmanovafortress, ha lanciato, per la prima volta, un social Contest per Pasquetta sui Bastioni: un'opportunità per scoprire la città e immortalare i momenti salienti della giornata. Ad oggi il profilo conta quasi 1.700 follower di cui il 30% proveniente da fuori regione e dall'estero. Una pagina in crescita che vuole mostrare il patrimonio culturale della città stellata per far sì che venga apprezzato anche dai più giovani.

La manifestazione Pasquetta sui Bastioni vede un aumento del numero dei partecipanti di anno in anno: in questa edizione si sono contati 1000 ingressi alle gallerie sotterranee, 400 persone alle 12 visite guidate organizzate dal Comune e 1000 ingressi al "Labirinto del Leone", inaugurato nella giornata stessa.