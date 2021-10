Passeggiata alla scoperta del fiume Fiume

Una splendida giornata di sole ha felicemente accompagnato i molti curiosi delle "storie" del fiume Fiume. Appuntamento al mattino a San Lorenzo d' Arzene con piccole deviazioni a Rauscedo e dintorni per scoprire dov'è l'olla in mezzo ai campi, vicino all' antica chiesa parrocchiale dove inizia quasi timidamente a scorrere il fiume Fiume che pochi metri dopo già si irrobustisce unendosi alla roggia Rupa. Nel pomeriggio l'affascinante ricostruzione storica di Giuseppe Bariviera: sulla base di documenti notarili autentici datati intorno al 1480 ha tratteggiato una sorta di cronaca ambientata nell'antico borgo di Fiume Piccolo sorto sulla sponda del fiume.



E' andato molto indietro nel tempo l'intervento di Enrico Peressutti: per spiegare le caratteristiche specifiche del fiume (lunghezza contenuta, acqua a temperatura costante; corso con numerosi meandri) bisogna risalire all'ultima glaciazione e a come si sono sviluppati i fiumi di risorgiva. Alla tappa successiva invece grande salto in avanti fino alla fine del 1800 con Giulio Pighin che ha raccontato perchè due industriali, Amman e Wepfer, arrivano da lontano e decidono di realizzare dentro l'isola del fiume, un cotonificio. Un'innovazione industriale che porta il telefono e la corrente elettrica a Fiume Veneto e la possibilità di un'entrata costante per molte famiglie. Tante le storie: durante la guerra diventerà silurificio e commoventi sono i mattoni del muro esterno decorati dai soldati con i loro nomi; negli anni 90 ci sarà invece la visita degli allora azionisti libici che atterrano in elicottero proprio sul prato dell'insula. Gran finale nell'aula magna con il bel video della discesa in canoa realizzato da Gabriele Sellan e Stefano Sellan: un punto di vista molto suggestivo, con la vista dall'interno del fiume mentre le fotografie di Giovanni Cadel e Marco Simonetti hanno illuminato di colori, riflessi e dettagli il corso d'acqua, la fauna, le pievi disseminate lungo tutto il percorso.



"C'è voglia di conoscere meglio le nostre radici - sottolineapresidente di Cantiere Lettura- e siamo felici che in tanti abbiano accolto il nostro invito partecipando con entusiasmo. Abbiamo tutti compreso insieme il forte legame della comunità con il nostro fiume, protagonista e motore di sviluppo nei secoli, un bene prezioso da valorizzare anche nel presente e nel futuro".