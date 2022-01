Passeggiata cinematografica nel complesso Rozzol Melara

Sabato 22 gennaio, alle 11, iniziativa di Casa del Cinema di Trieste, Esterno/Giorno, propone, in occasione della 33° edizione del Trieste Film Festival una passeggiata cinematografica alla scoperta dei film e delle serie TV ambientati nel complesso abitativo Rozzol Melara.



Il Quadrilatero, costruito tra il 1969 e il 1982, è composto da due edifici a L in stile brutalista e si ispira alle teorie socio-architettoniche di Le Corbusier.



Elisa Grando, giornalista cinematografica, e Nicola Vazzoler, architetto, guideranno i partecipanti alla scoperta dei set e della storia dell’edificio anche in rapporto ad altri complessi residenziali quali il Corviale di Roma o le Vele di Napoli.



Per informazioni +39 345 3989849 / prenotazione obbligatoria: prenotazionitsff@gmail.com