Passeggiata crepuscolare 'con' Mario Rigoni Stern

Sabato 17 luglio, alle 17.30, a Caneva, con ppartenza dal Passo della Crosetta, passeggiata crepuscolare 'In foresta “con” Rigoni Stern'.

Nel centenario della nascita di Mario Rigoni Stern la passeggiata sarà dedicata ai racconti di montagna, di boschi e di esseri silvani che da sempre hanno caratterizzato le opere dello scrittore vicentino. Un narratore d’eccezione condurrà i partecipanti nel “folto” della foresta…

L'evento si svolge in collaborazione con il Comune di Caneva e Prealpi Cansiglio Hiking

Dettagli tecnici:

Difficoltà: facile per tutti

Dislivello: 150 m (6 km)

Durata: 3 ore con cena in malga

Note: attività con cena in malga.

Costo a persona: € 8,00. Costo cena a parte

Iscrizioni online: https://www.ecomuseolisaganis.it/it/c/ja6ckk/in_foresta_con_rigoni_stern_sabato_17_luglio_p.html