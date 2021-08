Per il calendario di “Trieste Green”, curato da Gal Carso e PromoTurismoFVG, domenica 29 agosto, a Sistiana, la cooperativa Curiosi di natura propone la passeggiata “Sul Sentiero Rilke coi poeti, all’alba”, dalle ore 6.20 alle 10 circa.



Una visita per tutti, alle prime luci del giorno, con letture di poesie e suggestioni musicali sul sentiero panoramico che ispirò le “Elegie duinesi” del poeta Rainer Maria Rilke. In visita su uno dei luoghi più affascinanti e significativi del Carso, tra le falesie a picco sul mare, con il castello di Duino e Trieste che s’illuminano con il sole nascente. Con atmosfere evocative e letture a tema, tra le quali brani di Rilke, del “poeta nazionale” sloveno France Prešeren e del poeta americano dell’800 Walt Withman.



Con la guida Barbara Bassi e letture commentate dal giornalista Maurizio Bekar.



Ritrovo alle ore 6.10 all’Infopoint di Sistiana, all’inizio del Sentiero Rilke. Prenotazione obbligatoria sul portale http://trieste.green [link diretto: https://trieste.green/tour/sul-rilke-coi-poeti-allalba/] Costo 12 euro.



Ai partecipanti verrà consegnato un buono sconto del 10% per pasti tipici presso i ristoratori di “Sapori del Carso”.



Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it