Passeggiate in sicurezza a Sappada Vecchia

Sappada punta sempre più sulla capacità di essere un borgo autentico, fruibile in tutta sicurezza. Per questa ragione è stata riproposta la Zona a Traffico Limitato (ZTL) lungo Sappada Vecchia (borgate Cottern, Hoffe/Huove, Fontana/Prunn, Kratten/Krotn; Soravia/Begar e Cima/Zepodn), durante tutti i fine settimana fino a metà settembre, nonché per l’intera settimana di ferragosto.

Sappada vecchia rappresenta un’offerta straordinaria di architettura tradizionale di montagna, in un contesto di serenità e pace, dove gli ospiti potranno passeggiare liberamente: un incanto dove lasciarsi andare e rilassarsi in un’oasi di pace. Non a caso secondo la “Classifica dei viaggiatori” di Tripadvisor, si tratta di uno dei maggiori siti di interesse del Friuli Venezia Giulia.

Quest’anno il traffico sarà limitato già dalle 11 del mattino e fino alle 19, senza alcuna interruzione; secondo il Sindaco, Manuel Piller Hoffer, ciò comporterà qualche piccolo sacrificio per residenti ed operatori, ma il gradimento, dimostrato dalle recensioni, merita lo sforzo.