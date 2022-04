Passeggiate ornitologiche sul sentiero Rilke

La primavera non è solo il momento migliore per godere del risveglio del mondo vegetale, dei colori e dei profumi dei fiori appena sbocciati e delle piante che germogliano: in questo periodo, e in aprile in particolare, anche l’avifauna offre spettacoli da non perdere. Dove osservarli? Il sentiero Rilke è di certo uno dei luoghi privilegiati per la compresenza di tante specie nidificanti di ambienti e regioni bioclimatiche diverse: in mare edredoni e volpoche si corteggiano e fanno risuonare i loro richiami nuziali, sui pinnacoli cantano i maschi di passero solitario e nella macchia l’occhiocotto, mentre in cielo sfrecciano i rondoni maggiori e il falco pellegrino.



La domenica di Pasqua e quella successiva (17 e 24 aprile, alle ore 10) l'Area Marina Protetta di Miramare organizza una passeggiata sul sentiero Rilke alla ricerca dell’avifauna nidificante sulle falesie e negli altri ambienti della Riserva.



Le attività, gratuite, si inseriscono nel calendario di escursioni promosse in collaborazione con il Comune di Duino Aurisina, volte alla conoscenza e valorizzazione della Riserva delle Falesie di Duino.

I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria inviando una mail di richiesta all’indirizzo info@ampmiramare.it indicando nomi e cognomi e un recapito telefonico. La prenotazione si intende ultimata una volta ricevuta via mail la conferma da parte della segreteria, che contestualmente comunicherà anche il luogo di ritrovo.