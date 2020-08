Passeggiate Sotto-Sopra parte da Forni di Sopra

Appuntamento sabato 8 agosto a Forni di Sopra con la prima delle “Passeggiate Sotto Sopra”, le giornate organizzate nell’ambito dell’iniziativa Dolomiti Days dal Servizio Biodiversità della Regione FVG in collaborazione con Cramars di Tolmezzo, che invitano a riflettere sul patrimonio presente e passato delle comunità di montagna e a immaginare insieme il futuro dei piccoli paesi delle Terre Alte.

Dalle 8.30 alle 13.30 a Forni di Sopra, la comunità è invitata a mettere in moto gambe e testa per partecipare alla passeggiata interattiva che diventa pretesto e occasione concreta per immaginare il futuro della località, rispondendo alle sfide per affrontare al meglio le questioni cruciali che permetteranno di delineare un futuro alternativo e possibile per i paesi di montagna.

Ecco quindi che sabato tutti i partecipanti saranno invitati a confrontarsi sulla “sfida generazionale” volta a immaginare un luogo ideale capace di attrarre le nuove generazioni, e a ipotizzare il modo in cui realizzarlo. Passeggiando per la località si mettono in pratica le tecniche di backcasting, un metodo di pianificazione che parte da una visione condivisa del futuro e ripercorre il tempo all'indietro fino al presente, individuando tutti i passi da seguire per realizzare quanto ipotizzato.

È così che gli abitanti, i turisti, e quanti vorranno, saranno coinvolti attivamente nell’ideazione del proprio futuro, rafforzando la coscienza collettiva sulla potenzialità delle risorse esistenti e stimolando una riflessione sulle opportunità di sviluppo e su come superare eventuali ostacoli.

La partecipazione alle passeggiate-sfida è gratuita con prenotazione obbligatoria. Per iscriversi all'appuntamento di Forni di Sopra è necessario scrivere una mail all'indirizzo info@coopcramars.it o telefonare al numero 0433-41943 entro venerdì 7 agosto ore 12.

I prossimi appuntamenti con il futuro sono fissati per sabato 29 agosto a Forni di Sotto, sabato 5 settembre a Tramonti di Sopra, e domenica 6 settembre a Tramonti di Sotto.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti www.coopcramars.it - www.settimanadolomitiunesco.it