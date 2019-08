Paularo tra musica, cultura e gastronomia

Continuano gli appuntamenti dell’estate paularina all’insegna della musica, della gastronomia e della cultura. Prossima tappa l’apertura di due mostre di grande valore nella splendida cornice di Palazzo Calice.

Sabato 10 agosto, alle 17, sarà presentato il progetto fotografico di Paolo Youssef “10 Tavole, diario eretico di una guerra invisibile contro le centrali dell’omologazione”, promosso dal “Grop Amis di pre Toni” in collaborazione con Glesie Furlane e dedicato all’intramontabile figura di pre Toni Beline, che proficuamente operò nella frazione di Trelli. Pre Toni Beline è stato prete, maestro e uomo innamorato della sua terra, della sua gente e della sua Chiesa e solo per loro ha speso la sua vita ed alzata la sua voce, senza risparmio e senza alcun tornaconto personale. Di straordinarie onestà umana e intellettuale, si è confrontato con il vivere civile e religioso del suo tempo proponendo sempre meditate considerazioni, spesso, profetiche, che gli sono valse sia emarginazione istituzionale che grande stima popolare. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella Chiesa e nella cultura friulane e in chi lo ha conosciuto personalmente o anche solo attraverso la sua opera”.

All’inaugurazione, oltre all’autore e ai relatori Ezio Banelli e Michele Guerra, sarà eccezionalmente presente don Pierluigi Di Piazza, che affronterà il delicato tema dell’identità.

Martedì 13 agosto, alle 17.30, Guido Gemo, Presidente del Circolo Filatelico tarcentino, e Sergio Meinero, Presidente del Comitato CRI di Udine, accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’esposizione “Il Conflitto in cartolina”, allestita al primo piano della storica dimora e caratterizzata da una rara collezione di cartoline e manifesti di propaganda risalenti alla I Guerra Mondiale.

Le mostre resteranno aperte fino al 25 agosto tutti i sabati e tutte le domeniche (dalle 16 alle 19) e eccezionalmente nelle giornate del 15-16 e 23 agosto (dalle 16 alle 19).