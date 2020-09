Pedalata… in discesa da Malborghetto a Carnia

Domenica 6 settembre torna la Malborghetto – Pontebba – Carnia pedalata in... discesa. Dopo la sfortunata edizione della Laguna Bike, rimandata causa il maltempo, la Ciclo Assi Friuli, ripropone la settima edizione di questa pedalata lungo la Ciclovia Alpe Adria.

Per iscrizioni cicloassifriuli@gmail.com o presso il ritrovo a Malborghetto, dalle 9, con parcheggi a disposizione; stazione ferroviaria più vicina Valbruna. Nel rispetto delle norme di emergenza sanitaria in atto, i partecipanti saranno accolti al centro sportivo.

Inizio alle 10.30 e, pedalando in discesa, si raggiungerà Bagni di Lusnizza e San Leopoldo, per poi, attraverso, il nuovo tratto della ciclovia arrivare a Pontebba. Sullo storico ponte della città, i partecipanti saranno accolti per un brindisi. La pedalata riprenderà in un tracciato più agevole, attraverso gallerie, viadotti e cascate, in un contesto spettacolare e panoramico. Si scenderà verso Dogna, attraversando Chiusaforte e la sua vecchia stazione, Resiutta e, raggiunto Moggio Udinese, si lascerà il tracciato ciclabile, continuando sul tratto a viabilità stradale (rispettando il codice della strada).

La pedalata si concluderà a Stazione Carnia, accolti con professionalità dagli amici dell'Hotel Carnia per un ristoro. Un percorso collaudato negli anni ma sempre emozionante per pedalare nel rispetto della natura, dell'ecologia e del turismo slow. ‘Chi pedala ha tanti amici’ è lo slogan del Ciclo Assi Friuli e il turismo del Fvg ha bisogno di amici.