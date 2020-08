Domenica 30 agosto ritorna la Laguna Bike, pedalata per tutti da Aquileia a Grado.

La manifestazione, nata per promuovere il cicloturismo ed i percorsi ciclabili della Ciclovia Alpe Adria, viene riproposta ad appassionati e turisti.

L' organizzazione, curata dall'ASD Ciclo Assi Friuli, ha predisposto il ritrovo ad Aquileia in Piazza San Giovanni dalle ore 09.

Nel rispetto delle norme disposte dall' emergenza sanitaria in atto, i partecipanti saranno accolti per le iscrizioni e alle ore 10:30 potrà avere inizio la pedalata che, raggiungerà la ciclabile da Via Curiel.

Arrivati a Grado i partecipanti avranno un periodo libero per visitare in maniera autonoma l'Isola d'Oro.

Verso le 12:30 di nuovo in sella per raggiungere località San Marco, la tradizione vuole che propri qui, sia approdato provenendo da Alessandria d'Egitto, San Marco al rientro della sua opera di evangelizzazione. All' ombra dei Pini un ristoro in compagnia e scambio di esperienze sulla propria estate in bicicletta.

Il rientro verso Aquileia è previsto alle 15 per finire in via Beligna presso Break&Bike. Poi libere escursioni in Aquileia.

C'è anche la possibilità di raggiungere Aquileia in Bus-bici info SAF autoservizi.

L'evento sarà l'occasione per fare della bicicletta una alternativa alla monotonia delle solite domeniche tra auto e caselli autostradali, e pedalare nel rispetto della natura, dell'ecologia e, del turismo slow.

"Chi pedala ha tanti amici" è lo slogan del Ciclo ASSI Friuli, e il turismo del Friuli, ha bisogno di amici.

info cicloassifriuli@gmail.com