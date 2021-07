Pedalata per tutti lungo la Ciclovia Alpe Adria

Domenica 4 luglio Ciclo Assi Friuli organizza la Pedalata Valbruna-Malborghetto-Pontebba-Chiusaforte-Carnia, manifestazione aperta a tutti, dai ciclisti esperti ai neofiti, passando per le famiglie e i turisti. L’appuntamento rientra nel progetto Ciclo & Turismo in Fvg lungo la Ciclovia Alpe Adria.

Ritrovo a Valbruna - Hotel Saisera dalle 9.30; inizio pedalata alle 10.30. Si pedalerà lungo la Ciclovia Alpe Adria, raggiungendo Ugovizza e Malborghetto, una sosta nel centro di Malborghetto accolti da una festa paesana, per poi riprendere la Ciclovia passando per Bagni di Lusnizza e San Leopoldo. Si attraverserà Pontebba lungo il nuovo tracciato per poi, tra viadotti e gallerie, arrivare a Chiusaforte. Una sosta rinfrescante e corroborante nel centro di Chiusaforte, e poi nuovamente in sella, passare all'ombra del Forte Badin e attraversare Resiutta per visitare la ‘ghiacciaia della birra’.

Il percorso ciclabile terminerà a Moggio. Si dovrà percorrere la strada in sicurezza scortati dagli organizzatori per raggiungere l'Hotel Carnia, rigorosamente lungo il tracciato ciclabile e nei tratti stradali ci si dovrà attenere alle norme del Codice della Strada.

Un percorso facile e ... in discesa, pedalando in compagnia, lungo la Ciclovia Alpe Adria che unisce Salisburgo a Grado. La vecchia ferrovia Pontebbana (che nei secoli è stata un’importante via di comunicazione tra Italia e Austria) si è trasformata in uno dei percorsi ciclabile tra i più belli d'Europa, diventando un’opportunità per appassionati e turisti che possono godere di panorami unici tra gallerie, viadotti, cascate e vecchie stazioni. Per agevolare il rientro a Valbruna sarà istituito un servizio transfer da Carnia per recuperare i propri mezzi.

In caso di maltempo la manifestazione sarà riproposta il 29 agosto.

Informazioni: 335-7760496 o cicloassifriuli@gmail.com