Pensionati del commercio alla mostra di Illegio

La 50&Più di Udine, associazione dei pensionati di Confcommercio, organizza una visita guidata alla mostra di Illegio, “La bellezza della Ragione”, mercoledì 21 settembre.

L’iniziativa, spiega il presidente Guido De Michielis, è riservata a soci, familiari e simpatizzanti. "Come consuetudine – aggiunge – vogliamo favorire anche la scoperta di angoli nascosti del territorio e così abbiamo pensato di andare a trovare gli amici di Resia, colpiti duramente dagli incendi estivi. Porteremo loro la nostra solidarietà recandoci tra l’altro al museo della gente della Val Resia".

La partenza per l’Alto Friuli è in programma alle 8.15 dal ritrovo al parcheggio del centro commerciale Città Studi di Udine. Il pranzo è prenotato all’Osteria Alla Speranza di San Giorgio di Resia. Prenotazioni per la gita nella sede di viale Duodo 5 o al telefono 0432/1850037, 347/6777972.