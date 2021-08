Per le vie di Udine … tra Nobil Donne, leggere e illuminate e Nobil Homini, geniali e malandrini. Proseguono le passeggiate alla scoperta della storia di personaggi che hanno vissuto a Udine.



Insieme ad artisti, letterati e imprenditori, giovedì 26 agosto, sui passi di figure maschili, esemplari per genio e nobiltà. Appuntamento alle 18.30, a Udine, piazza Garibaldi.



Attraverso il centro storico della città di Udine andiamo alla scoperta dei luoghi dove hanno dimorato uomini dotati di ingegno, capacità creativa e imprenditoriale, portando lustro alle loro comunità.



Imprenditori capaci e lungimiranti, fondatori di accademie, riviste letterarie e scientifiche, e, ancora, artisti straordinari e poliedrici che hanno dato un apporto significativo in tutti i campi del sapere, letterario, artistico, scientifico e sul piano politico ed economico, anche ben oltre i confini della “Piccola Patria”.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

OTINERARIA - Incontri Culturali e Itinerari d’Arte in Friuli Venezia Giulia dal 1993

