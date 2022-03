Per questa estate rotta al Sud Italia

Come sono cambiate le abitudini e le preferenze dei friulani rispetto alle vacanze estive? Lo rivelano le prime previsioni di Turismo85 e il confronto con gli anni precedenti. Rispetto all’inizio della pandemia qualcosa è sicuramente cambiato e continuerà a cambiare dal momento che il 31 marzo scadrà lo stato di emergenza e verranno ridefinite le restrizioni attualmente in vigore. Certo, con la guerra alle porte dell’Europa si respira un clima di tensione crescente ed è difficile poter essere fiduciosi riguardo al futuro prossimo. Ma anche se è ancora presto per avere un quadro definito e soprattutto definitivo dei possibili effetti che questa guerra avrà sul settore del turismo, il calo dei contagi e l’allentamento delle restrizioni, per il momento, fanno ben sperare.



PRIME PREVISIONI - Le prime previsioni di Turismo85, agenzia viaggi del Friuli-Venezia Giulia, sono davvero molto positive e incoraggiano un settore che è stato massacrato dal Covid e dalle sue restrizioni. Secondo le prime indagini dell’agenzia, i friulani sono ora molto più propensi a viaggiare rispetto all’anno precedente. E anche se la variante Omicron ha influenzato la prima parte dell’anno, il fatto che il picco sia stato raggiunto e che i sintomi rimangano lievi, porta le persone a essere meno insicure e più pronte a viaggiare. Nonostante si stia tornando pian piano alla normalità, il mare italiano rimane comunque la meta preferita dei friulani. Sardegna, Puglia e Sicilia si confermano essere le destinazioni più richieste anche per l’estate 2022. Questo dimostra come, nonostante l’allentamento delle restrizioni ancora in atto, la maggior parte delle persone sia ancora riluttante verso i Paesi esteri. Tra le mete europee più richieste dai friulani più ottimisti, invece, rimangono in pole position Grecia e Spagna che anche quest’anno risultano essere le destinazioni più economiche. Se la Grecia viene scelta per vivere una vacanza da sogno e vedere paesaggi mozzafiato a un prezzo accessibile, la Spagna risulta essere la meta ideale sia per gli amanti dell’arte, sia per chi preferisce le spiagge e la movida.



BASTIAN CONTRARI

- C’è anche però chi va controtendenza e ha già prenotato un viaggio oltre i confini nazionali, preferendo mete esotiche come le isole Seychelles, le Maldive o le Mauritius per evadere dalla realtà e assaporare quella pace interiore e tranquillità che per due anni gli è stata negata. Nella scelta della tipologia di alloggio non emerge una preferenza preponderante, ma si riscontrano, piuttosto, due visioni opposte. Da un lato, si trovano coloro che prediligono opzioni come villaggi turistici o formule all inclusive che garantiscono relax e divertimento per grandi e piccoli senza trascurare la sicurezza e l’assistenza a 360°. Mentre al lato opposto, ci sono coloro che preferiscono più una vacanza ‘fai da te’, in cui sono loro a prenotare hotel, B&B o appartamenti tramite agenzia o siti online e a noleggiare poi sul posto una macchina per essere liberi di spostarsi quando e dove vogliono.