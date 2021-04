Percorsi tra natura e cultura per l'estate cividalese

“Turismo di prossimità, sicuro, sostenibile, educativo e responsabile” questo è il motto dell’Assessore al Turismo del Comune di Cividale del Friuli, Giuseppe Ruolo, per l’avvio dell’estate cividalese 2021.



“E’ ormai prossima la seconda stagione estiva caratterizzata dalle problematiche legate alla pandemia Covid-19 – commenta Ruolo – e ritengo che mai come quest’anno assumerà particolare interesse il turismo di prossimità, sensibile alle priorità che i nuovi trend del turismo richiedono con distanziamento, sicurezza e benessere psicofisico, nonché responsabile, educativo e indirizzato a proteggere e valorizzare le risorse presenti sul territorio”.



L’assessore ha portato all’attenzione della giunta cividalese, una delibera – poi approvata - inerente una serie di percorsi che spaziano fra natura e cultura e che seguono tre filoni principali.



propone dieci percorsi e tredici passeggiate per immergersi nel paesaggio cividalese, tra la bellezza della flora stagionale e perenne, l’eco della storia, i racconti dei locals, dal centro storico alle frazioni, da gustare in piccoli gruppi, a passo lento, in compagnia della guida turistica autorizzata, Giovanna Tosetto, e di Gianpaolo Bragagnini, esperto e divulgatore naturalistico” spiega l’assessore Ruolo. Il programma prevede diverse date fra l’8 maggio e il 16 ottobre; la partecipazione sarà gratuita con obbligo di prenotazione almeno 24 ore prima della data dell’escursione.è l’opzione per gli appassionati di bicicletta con cinque itinerari diversi da percorrere in sella alla bicicletta o all’e-bike: organizzati in piccoli gruppi accompagnati dagli esperti dell’associazione Natisone Outdoor, si pedalerà per esplorare l’anima del territorio oltrepassando i confini comunali”. Le date sono: 9 e 23 maggio, 6, 20 e 27 giugno 2021; il costo è di 10 euro a persona con obbligo di prenotazione almeno 48 ore prima della data dell’escursione.si svolgerà durante tre domeniche pomeriggio di giugno per vivere l’emozione del passaggio sotto il leggendario ponte e ammirare cividale da un punto di vista insolito, direttamente dal fiume natisone, pagaiando in piena autonomia con le canoe di wildvalley (geomok srl)”. Anche per questa opzione, ad iscrizione gratuita, le date sono già stabilite: si tratta delle domeniche del 13, 20 e 27 giugno 2021, dalle ore 13.30 alle ore 18.30 su prenotazione (almeno 48 ore prima).Per ciascuna data in programma i posti sono limitati. Il calendario completo con tutti gli appuntamenti e le informazioni dettagliate per partecipare e godersi al meglio le escursioni sono disponibili sul sito del Comune www.cividale.net nella sezione specifica “Cividale tra Natura e Cultura.“In aggiunta al nostro programma, ci saranno ulteriori appuntamenti con escursioni sia a piedi che in bicicletta organizzate da Vallimpiadi ASD e da WalkingRunCentroStorico ASD, sostenute da Mittelfest in quanto rientranti nel progetto da Mittelland”.“Sono convinto che i nostri visitatori prediligeranno gli spostamenti verso mete vicine e immerse nella natura, luoghi poco affollati e che consentano di effettuare una esperienza di qualità – conclude Ruolo – quindi quale migliore meta di Cividale del Friuli, così ricca di elementi paesaggistici di pregio?”Per le informazioni e le prenotazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ Informacittà di Cividale del Friuli, tel. + 39 0432 710460 informacitta@cividale.net.