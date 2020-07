Percorso 'a ostacoli' per accedere al bonus vacanze

Fino al 31 dicembre si può richiedere e spendere il Bonus vacanze, una delle iniziative previste dal Decreto Rilancio per far ripartire l'economia di uno dei settori più colpiti dal lokdown, quello turistico. Può essere richiesto dai nuclei familiari con Isee fino a 40 mila euro e utilizzato per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

L’importo viene modulato in base al numero dei componenti del nucleo familiare partendo da 500 euro per tre o più persone, 300 per due persone e 150 per un solo componente. Potrà essere richiesto ed erogato esclusivamente in forma digitale attraverso IO, l’app per i servizi pubblici alla quale si accede con l’identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità Digitale) o la Carta d’identità elettronica.

L’80% del bonus per il turista si traduce con lo sconto immediato e il resto arriverà come detrazione sulla denuncia dei redditi. L’albergatore, invece, incasserà sul momento il 20% e recupererà il rimanente attraverso il credito d’imposta.

“Il problema è che gli operatori turistici in questo momento hanno bisogno di liquidità”, spiega la presidente di Federalberghi Fvg Paola Schneider, “e sono un po’ perplessi per l’eccessiva burocrazia necessaria per ottenere il contributo. Tra l’altro dopo un mese di giugno passato senza infamia e senza lode e un luglio che fa fatica a decollare, le speranze sono tutte riposte nelle prenotazioni di agosto. Indubbiamente questo strumento, seppur macchinoso, porterà una boccata d’ossigeno agli operatori delle strutture ricettive, molti dei quali probabilmente attenderanno per confermare le prenotazioni fino all’ultimo momento per capire a chi dare priorità. Poi - conclude Schneider - c’è ancora tanta paura e chi ci chiama per avere informazioni si preoccupa prioritariamente sulle misure adottate per prevenire eventuali contagi da Covid-19”.