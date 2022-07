Percorso naturalistico sul fiume Fiume

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dei parchi naturalistici, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche.

“Tra gli obiettivi programmatici di questa amministrazione comunale – dichiara Roberto Corai, vicesindaco con delega ai lavori pubblici - rientrano le riqualificazioni e il potenziamento dei parchi e delle aree verdi. In questi quattro anni sono state investite importanti risorse per la sistemazione dell’esistente, basti pensare agli oltre 130.000 euro per le manutenzioni straordinarie che hanno permesso la messa in sicurezza delle aree gioco per i bambini, attraverso la sostituzione di tutti i giochi vetusti e non a norma, oltre a diversi tratti di staccionata delle tante aree verdi presenti nel capoluogo e nelle frazioni".

"Questo intervento - continua il vicesindaco – ha l’obiettivo di realizzare un nuovo percorso ciclo-pedonale sulla sponda sinistra del fiume Fiume, per collegare il ponte con la zona est del capoluogo, all’altezza di via Sacconi. Il progetto riguarda il recupero dei paesaggi dell’acqua e dei caratteri percettivi e identitari di questi luoghi peculiari attraverso la rinaturalizzazione e la riconfigurazione delle fasce ripariali degradate, la valorizzazione delle emergenze connaturanti il paesaggio, la fruibilità e la connessione di questi ambiti paesaggistici attraverso la mobilità lenta. La pista ciclabile sarà realizzata in materiali naturali, coerenti con gli ambiti attraversati, e che permettano di non ridurre la superficie permeabile del terreno. Si prevedono piantumazioni di nuovi alberi e siepi".

"L’opera permetterà anche un più agevole accesso ai mezzi che dovranno provvedere alla manutenzione delle sponde del fiume. Nel prossimo futuro, inoltre, sono previsti degli interventi nell’area del Mortol, che sarà collegato, in continuità con il nuovo percorso ciclopedonale, al fine di proporre il rilancio di un’area di grande interesse naturalistico, che attende da molti anni di essere completata. Considerati anche i prossimi lavori di riqualificazione e potenziamento degli argini a Fiume Piccolo, tutta l’asta del fiume Fiume che attraversa il centro abitato assumerà importanza e valore sia ambientale che sociale", conclude Corai.

Lo stanziamento necessario per la realizzazione dell’opera è pari a 286.000 euro ed è finanziato con fondi della Regione.