Piacevolmente Carso, escursione a Prosecco e Miramare

Per il ciclo di escursioni “Piacevolmente Carso”, domenica 16 agosto la cooperativa Curiosi di natura propone dalle 17.30 alle 20.30 la passeggiata “A Prosecco, nei boschi sopra Miramare”.



Pianeggiante e in larga parte all’ombra, il percorso inizia su un comodo sentiero sterrato, tra boschi di pini, querce, carpini neri e aceri, passando accanto a doline e grotte. Si costeggerà poi il ciglione dell’altipiano, lungo il Golfo, su un sentiero tra pietraie, cespugli profumati di santoreggia e radure che guardano sul promontorio di Miramare e il suo Castello. Visita guidata, con letture a tema di autori italiani e stranieri.



Ritrovo alle ore 17.10 al Monumento ai Caduti di Prosecco (Strada Provinciale n. 1, vicino alla farmacia), raggiungibile da Trieste con i bus n. 44 e 42. L’uscita è adatta a tutti, ma per il tratto sassoso sono raccomandate scarpe da trekking o con suole antiscivolo.



Seguirà la possibilità di degustazioni dai ristoratori tipici di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.



Quote di partecipazione: 10 euro interi; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. È richiesta la prenotazione all'email curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it



L’uscita successiva sarà domenica 30 agosto, con “All’alba sul Sentiero Rilke”: una passeggiata alle prime luci del giorno sul sentiero panoramico che ispirò le “Elegie duinesi” del poeta Rainer Maria Rilke. Tra pietraie, lecci, falesie sul mare, il castello di Duino e Trieste che s’illuminano con il sole nascente. Con letture dal vivo. Ritrovo alle ore 6.30 all’Infopoint di Sistiana, all’inizio del Sentiero Rilke.