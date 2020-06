Piacevolmente Carso fa il bis

La cooperativa Curiosi di natura, visto che le prenotazioni per l’escursione di domenica 31 maggio nella Riserva naturale della Val Rosandra sono andate esaurite, annuncia che l’uscita, per 'Piacevolmente Carso', verrà riproposta fuori calendario martedì 2 giugno, dalle 9.30 alle 13. Ritrovo alle 9.10 in piazza di Bagnoli della Rosandra, alla fermata dei bus n. 40 e 41 da Trieste. E’ richiesta la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cellulare 340.5569374.



L’uscita è in una delle località naturalistiche più belle di Trieste, in una valle ricca di storia e biodiversità, con un torrente che scorre tra le rupi e una cascata di 30 metri. Un percorso escursionistico di 6,5 km su dislivello di 200 metri, con un primo tratto più impegnativo che poi si fa più pianeggiante. Itinerario in buona parte ombreggiato.



Escursione nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Coronavirus, con possibilità di degustazioni presso i ristoratori di “Sapori del Carso” con un buono sconto del 10%.



L’uscita successiva, domenica 7 giugno dalle 9.30 alle 13, sarà al fiume Timavo, a Duino: ritrovo alle 9.10 al Villaggio del Pescatore, alla fermata del bus n. 44 da Trieste.



Informazioni sul sito www.curiosidinatura.it