Piancavallo, un inverno di emozioni

Ritorna dopo un anno di pausa la ricchissima programmazione invernale di Piancavallo. Un cartellone pieno di eventi proposti dall’Assessorato al Turismo del Comune di Aviano in collaborazione con Ortoteatro.

Il programma prevede molti appuntamenti pensati per offrire momenti di svago, senza tralasciare la qualità artistica e culturale. Un mix di proposte che arricchiscono di contenuti sempre nuovi l'offerta per un turismo dedicato alle famiglie, agli sportivi, agli anziani e agli amanti di un territorio unico.

Eventi che contribuiscono a promuovere un turismo sempre più consapevole e di qualità e che punta a consolidare la fidelizzazione a Piancavallo, piccolo gioiello a misura di famiglia.

Non mancheranno gli appuntamenti cabarettistici a livello nazionale come il meglio del duo comico PINO E GLI ANTICORPI, che presenterà un distillato dalle annate migliori, riposato in anni di attività in capienti botti teatrali, con quell’inconfondibile boquet di sana follia, il sentore della deficienza totale e un retrogusto di assoluto disimpegno.



Uno spettacolo “riserva” per spettatori sommelier, da sorseggiare disordinatamente e senza la paura dell’etilometro o di portarsi appresso i bambini. Ridi responsabilmente…Imperdibile il classico appuntamento Natalizio del festival GOSPELIVE che porterà a 1301 m slm il gruppo JP AND THE SOUL VOICES (USA) che grazie alla loro energia e alle stupende voci sapranno coinvolgere il pubblico partecipante portandolo a vivere un’atmosfera di grande festa e gioia unica.Si continua con la musica di LORENZO BAGLIONI il cantautore/attore ed ex professore di matematica che con il format delle canzoni didattiche (Bella, Prof! - Sony Music) nel 2018 arriva sul palco di Sanremo con la canzone “Il Congiuntivo”. Ha condotto programmi per la TV come “L’Isola degli Eroi” (BoingTv), “Bella, Prof!” (SkyUno), “Un Palco Per Due” (Rai2). Ha scritto 5 Libri editi da Mondadori e Rai Libri. Dal 2015 produce contenuti per il web, che contano più di 80 MLN di visualizzazioni.Il divertimento è assicurato con una comica affezionata a Piancavallo. CATINE con lo spettacolo Catine in 5 C ci farà divertire e riflettere sulle nuove tecnologie.Numerosi gli appuntamenti dal vivo dedicati ai più piccoli come FANTALIBRO, un pomeriggio con Ortoteatro di Racconti, Storie e Giochi per bambini e famiglie di tutte le età e come gli spettacoli teatrali che vedranno in scena una selezione delle migliori compagnie nazionali di teatro per le nuove generazioni. Da non dimenticare CARNEVALE A PIANCAVALLO! Un piccolo festival di 4 giorni formato famiglia!E poi un GRANDE SPETTACOLO DI MAGIA proposto dal Teatro Arte Magica e con lo Special Guest Shezan, campione di magia da palcoscenico a livello mondiale, che farà sognare grandi e piccini.A completare la programmazione sala convegni ospiterà le proiezioni di numerosi film per tutti i gusti come, ad esempio, l’imperdibile classico E.T. L’EXTRATERRESTRE 40° ANNIVERSARIO.

In allegato il programma completo