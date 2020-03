Pista di Sci Nordico di Forni di Sopra allungata

Grazie all'abbondante nevicata di ieri, la pista di Sci Nordico di Forni di Sopra è stata allungata e portata a 10 Km. A comunicarlo è la società Sportiva Fornese comunica.



Il tracciato si sviluppa lungo il fiume Tagliamento, la cui sorgente é situata pochi chilometri più a monte, ed è inserita nel Dolomiti Nordic Ski, il circuito internazionale di piste da fondo più grande d'Europa. Una caratteristica molto apprezzata dell'anello di fondo è quella di offrire percorsi adatti a tutti i tipi di sciatori, sia amatoriali che sportivi avanzati, grazie alle varianti agonistiche facoltative ben articolate lungo il tracciato. Gli anelli di fondo, adatti ad ogni esigenza di sciatore, e la grande ricettività di Forni di Sopra offrono tutto il necessario per una vacanza sugli sci indimenticabile.

Gran parte della pista è esposta al sole per tutta la mattinata, questo rende più facile e divertente sciare anche in condizioni di rigidità atmosferica. L'accesso alla pista si trova presso il Centro Fondo "Tagliamento", l'ingresso prevede l'acquisto di un biglietto del costo di 6,00 €. Adiacente alla pista si trova un noleggio sci con tutte le informazioni per corsi e lezioni impartite dai maestri della Scuola Italiana Sci.



La pista è aperta anche in notturna, su un anello di 2 km, dalle ore 18 alle 20 ogni mercoledì e venerdì.