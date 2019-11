Più mezzi navetta favoriscono il turismo

“Una priorità per Lignano è potenziare il trasporto urbano durante la stagione estiva – chiarisce Luca Fanotto, primo cittadino -. I bus, però, dovrebbero cambiare, essere di dimensioni più ridotte per non creare problemi ad auto, bici e pedoni, ed essere più ‘sostenibili’. Difficile, in questo momento, pensare a veicoli completamente elettrici, ma forse il motore a metano può essere un buon compromesso per rispettare l’ambiente. Un altro fattore fondamentale è sviluppare i collegamenti con gli aeroporti e i nodi intermodali, sempre nell’ottica di favorire i turisti che non arrivano con la propria automobile. Vorremmo anche ‘esportare’ il modello del passo barca verso Bibione, un’iniziativa che ha portato risultati oltre ogni più rosea aspettativa collegandoci con i mezzi pubblici ma anche con una rete di piste ciclabili, con Grado e Trieste, in modo da creare un vero itinerario lungo la costa”.