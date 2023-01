Ponte dell’Epifania a Pramollo

Neve in ottime condizioni, con 80 centimetri di altezza sui tracciati e 20 a valle, tantissimi chilometri percorribili per la discesa (70 a oggi), temperature di massima previste mai oltre i 5°C e, quindi, adattate a garantire la sciabilità: il primo fine settimana del nuovo anno si presenta a Nassfeld Pramollo in una combinazione perfetta delle qualità riconosciute al comprensorio a cavallo fra Austria e Friuli Venezia Giulia.

Se la specialità della discesa ha a Pramollo il suo paradiso, con una scelta così ampia che non è necessario sciare due volte sulla stessa pista, anche per chi ama il fondo c’è grande varietà: per il ponte dell’Epifania saranno aperte oltre 10 piste dedicate al fondo insieme a quelle preparate per lo slittino.

Sabato 7 gennaio i bambini al di sotto dei 10 anni con il biglietto giornaliero “Kids Surprise” potranno sciare con soli 10 euro. L’iniziativa è valida per tutta la stagione e rientra tra i servizi che ogni anno vengono dedicati alle famiglie che amano Nassfeld Pramollo per le proprie vacanze sulla neve, anche di una sola giornata.

Per tenersi aggiornati sulla apertura delle piste, degli impianti di risalita e del meteo, tutte le informazioni si possono trovare nel sito www.nassfeld.at. Chi desidera invece dare uno sguardo live sulle piste, si può collegare alle webcam puntante su diversi panorami del comprensorio.