Ponte lungo dell’Epifania, a Pramollo aperta anche la pista di fondo

A Nassfeld Pramollo è previsto l’arrivo di nuova neve a partire proprio dal giorno dell’Epifania, primo ponte lungo del 2022, con temperature che saranno intorno allo sero per la prima parte di questo fine settimana.

Un’occasione di vacanza e un meteo favorevole per la sciabilità e per godere delle proposte del comprensorio, dove gli impianti stanno funzionando a pieno ritmo e le piste godono di condizioni ottimali. Non solo quelle da discesa. È aperta anche la pista da fondo che si snoda anche in territorio italiano: la Nassfeld-Pramollo Seeloipe. Con i suoi quasi 8 km di lunghezza a binario doppio, la pista è parte della grande varietà offerta dagli oltre 110 km dell’intero polo tra discesa e sci nordico, uno dei più estesi d’Europa.

Se l’offerta di percorsi ed esperienze da vivere risponde alle più diverse tipologie di appassionati e sportivi, altrettanta attenzione è riservata a proposte e vantaggi particolari per famiglie e bambini, attraverso servizi dedicati. Come “Kids Surprise" che ogni sabato consente di acquistare a soli 10 euro il biglietto giornaliero per i bambi di 10 anni (non compiuti). Anche per il noleggio dell’attrezzatura è stata pensata una formula, estesa a tutta la stagione, e che riguarda le famiglie con bambini di 10 anni: se entrambi i genitori noleggiano sci o tavole presso l’NTC Sport Sölle (nella località di Tröpolach), per lo stesso periodo i bambini riceveranno gratis sci e scarponi.

Sul fronte Covid-19 saranno applicate regole di prevenzione molto rigide come l’obbligo della prova digitale 2G (il nostro Super Green Pass, combinabile comodamente online allo skipass al link www.nassfeld.at/2G). Rigorosamente obbligatoria la mascherina sulle funivie e nei ristoranti.

È il momento del grande sci, è il momento di salire Nassfeld-Pramollo.