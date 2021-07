A Porcia, apre la passeggiata sul Rio Bujon, dopo i lavori di sistemazione della sponda sotto il castello. Una nuova e comoda scala permette di accedere al tracciato dal centro storico e di uscire ad anello su via Dell’Agnesina, in un unico tragitto.

Il percorso è adatto sia alle carrozzine per bambini sia a quelle per i disabili, che potranno accedere da via Dell’Agnesina, dove è stata prevista un’area pargheggio a loro dedicata. A disposizione nuove piazzole di sosta, nuovi punti luce, nuovi alberi e arbusti. E' stata consolidata la sponda per prevenire fenomeni di erosione ed è stata anche realizzata una piccola piazzola per far risalire le anatre. "Siamo certi che i cittadini saranno soddisfatti del lavoro fatto, che ha migliorato e reso più fruibile per tutti un area naturalistica di grande pregio".