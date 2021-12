Pordenone, nuovi autobus a biometano

Attraverso il contributo del 100% per l'acquisto di autobus ecologici per il trasporto pubblico urbano cittadino, il Comune di Pordenone ha dotato la società partecipata di trasporto pubblico Atap di 16 nuovi autobus di tipologia Mild Hybrid con trazione in parte elettrica, che fanno parte di un parco di 20, di cui tre già circolanti in questi giorni.

Il Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e l'Assessore alla Mobilità Cristina Amirante hanno espresso la loro soddisfazione per la velocità e l'efficienza con cui Atap, in collaborazione con l'ufficio tecnico del Comune, ha avviato la fase di gara andando a selezionare la tecnologia del metano liquido, ecologica e molto performante, prodotto da processi di digestione della frazione umida del rifiuto.

Un carburante in veloce evoluzione, che a breve ne permetterà l'utilizzo a favore di un’economia sostenibile e circolare.

Alcuni di questi mezzi alimentati LNG circoleranno oggi e domani percorrendo le linee urbane ed extraurbane per essere messi in prova dai tecnici di Atap e finalizzarne i contratti d’acquisto entro gennaio/febbraio 2022.

Il Presidente della società Atap Narciso Gaspardo ha comunicato che la società sta altresì lavorando per la realizzazione, presso la propria sede di via Prasecco, della Stazione di rifornimento LNG, che sarà operativa per settembre/ottobre 2022.