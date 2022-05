Porte aperte al Mulino di Basaldella

Anche il Mulino di Basaldella, ovvero il Mulin di Basandiele, in frazione di Campoformido, aderisce alla prima edizione di “Porte aperte” in occasione della Giornata Europea dei Mulini storici, iniziativa che vuole animare i vari mulini del territorio.

“Con piacere abbiamo accettato l'invito dell'Ecomuseo il Cavalîr e Cjase Cocel di Fagagna” sottolinea il vicesindaco di Campoformido Christian Romanini, delegato all'ambiente, cultura e turismo delle giunta guidata da Erika Furlani.

“Un'iniziativa che ci permette di continuare nel progetto di ridare nuova vita a questa preziosa struttura di proprietà comunale quale è il 'Mulin dal Ronc', meglio noto come 'Mulin di Basandiele' che sarà aperto domenica 22 maggio dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, in via Zugliano 13 a Basaldella del Cormôr, frazione di Campoformido”. Per informazioni rivolgersi alla biblioteca comunale (tel. 0432653503).

Il mulino di Basaldella è al centro di un progetto che parte dall'idea di valorizzazione dei prati stabili: è infatti intezione dell'Amministrazione comunale allestire all'interno dello stabile un centro visite del Parco del Cormôr che si sviluppa da Basaldella fino a Villa Primavera. Il progetto vede il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Udine e il Museo Friulano di Storia Naturale grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale udinese.

Organizzata dall’ Ecomuseo della gente di collina “Il Cavalîr” di Fagagna in collaborazione con il Museo della vita contadina “Cjase Cocèl”, su tutto il territorio regionale avrà luogo il 22 maggio prossimo la manifestazione “Porte aperte ai mulini” in occasione della Giornata Europea dei Mulini storici. Nella giornata del 22 maggio si apriranno le porte dei mulini per accogliere il pubblico illustrando le tecniche e le storie ad essi collegate, per immergersi in questi autentici gioielli culturali, troppo spesso dimenticati o semplicemente ignorati a causa i moderni stili di vita che privilegiano altri valori.