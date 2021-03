Portopiccolo amplia l'offerta di spazi in affitto

Portopiccolo guarda alla nuova stagione con ottimismo, ampliando la propria offerta di appartamenti in affitto - 90 in tutto - tutti con vista mare e ampie terrazze. “Ci siamo trovati a operare in contesti eccezionali dovuti alla pandemia, sia lo scorso anno sia quest’anno – dichiara Gabriele Magotti, head of Asset Management di HIG Realty Partners Europe – eppure a Portopiccolo non ci siamo mai arresi e abbiamo da subito puntato tutto sulla sicurezza e il servizio alle famiglie. Lo scorso anno abbiamo avuto un incremento di presenze rispetto all’anno precedente: luglio +11%, agosto +11% e a settembre +28%".

"Siamo fiduciosi che anche per quest’anno, con la campagna vaccinale che sta andando avanti, il trend migliorerà e potremo gradualmente e in tutta sicurezza nei mesi avvenire riprenderci spazi di normalità. È per questo che abbiamo sempre continuato a investire in questo gioiello dell’Alto Adriatico, così unico, affascinante e rilassante. Assecondando la richiesta del mercato, abbiamo investito 2,5 milioni di euro e portato da 20 a 90 gli appartamenti in affitto. Questo ha voluto dire investire anche in arredi funzionali, moderni ed eleganti che seguono lo stile di Portopiccolo. Contemporaneamente abbiamo allargato il ventaglio di servizi per le famiglie. Andiamo avanti, investendo e guardando con ottimismo al futuro”.

Salgono così a 148 le unità ricettive di Portopiccolo, con le 58 camere del Falisia Resort e le 90 residenze in affitto, a breve o lungo termine, di diverse tipologie dal monolocale alla villa per qualsiasi tipo di esigenza. Inoltre grazie alla partnership tra Portopiccolo Art Gallery e QBX Design il progetto di arredo dei nuovi appartamenti in affitto si arricchisce dei “multipli d’arte”, vere e proprie opere a disposizione e in vendita per l’ospite.

Un modo di vivere il borgo come un residente e beneficiare del relax a lungo termine che solo un luogo speciale come Portopiccolo, incastonato tra le falesie e adagiato sul mare, può dare. Portopiccolo gode di una comunità di residenti che contribuiscono a un giusto mix tra habitué e visitatori locali e internazionali, in un clima di assoluto relax e sicurezza in puro stile italiano improntato al benessere e al bel vivere.

Il borgo è completamente pedonale e ricco di divertimenti, con i suoi bar, ristoranti, la Spa e il beach club.

I servizi alle famiglie sono stati ampliati con: H-FARM Summer Camp. Ogni settimana da giugno a settembre, esperienze digitali dai 5 ai 14 anni.

Piccolo Inventori: un percorso completamente ridisegnato per stimolare la creatività e la fantasia utilizzando kit educativi digitali e materiali di recupero.

START a new wonderful adventure: i più piccoli verranno catapultati in quattro mondi fantastici e avranno la possibilità di esplorare e sperimentare tante tecnologie per avvicinarli al coding, alla robotica, all’elettronica creativa e al digital storytelling utilizzando MacBook e iPad.

Robotica con Makeblock, Minecraft, Youtube, Lego Spike e molto altro, disponibili per i più grandi. Riprenderanno poi ad aprile gli appuntamenti del weekend con i Digital Lab sempre in partnership con HFarm.

Corsi di scuola vela. Da giugno a settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, l’ASD Fair Play organizza corsi di vela e windsurf per ragazzi dai 6 ai 16 anni. Il corso di vela e windsurf, innovativo e multidisciplinare, favorisce lo sviluppo personale e motorio dei ragazzi e ne stimola le capacità individuali. Disponibili anche corsi di canoa, SUP e giochi in acqua, che permettono agli allievi di scoprire divertendosi le potenzialità di queste discipline e di acquisire maggiore sicurezza e conoscenza del proprio corpo.

Attività sportive. In collaborazione con Portopiccolo Spa, corsi di Acqua Fitness al mattino per gli adulti, mentre i bambini si cimenteranno nel corso di scuola nuoto di sicurezza in mare (massimo 3 partecipanti). Un team di professionisti sarà a disposizione per diverse attività tra cui “Family Back School”: ginnastica posturale per grandi e soprattutto piccini, con preziosi esercizi da continuare anche una volta rientrati in città con mamma e papà.

Arte ed eventi a Portopiccolo. Compatibilmente con le restrizioni sanitarie, sono previsti concerti ed eventi, il cui programma è in via di finalizzazione.

Sono inoltre in cantiere la realizzazione di mostre, grazie alla vivace attività della Portopiccolo Art Gallery, che trasforma ogni anno il borgo in una fucina di idee, che propone arte contemporanea qualificata ma accessibile a tutti. La scelta dei nuovi autori in esposizione sarà supportata da un critico d’arte, la prof.ssa Franca Marri. Portopiccolo Art Gallery in partnership con QBX Design promuoverà l’arte nella residenzialità di Portopiccolo grazie ai “multipli d’arte”, attraverso le opere degli artisti del catalogo QBX e di nuovi autori, reclutati in rete grazie alla collaborazione con “NewDigitalCollage” (Linda Rocco gallerista a Londra e Fabio Paris curatore e critico d’arte).