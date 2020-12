Portopiccolo celebra il Natale

Portopiccolo, borgo adagiato sul mare e protetto da meravigliose falesie sulla costiera triestina, nonostante l’anno difficile che si sta passando, non vuole rinunciare, in sicurezza, al conforto che danno certi appuntamenti nell’anno, con il loro carico di tradizione e significato e anche di ottimismo e forza della volontà nel guardare avanti, come il Natale.

È per questo che il borgo ha organizzato, in collaborazione con Big Rock, azienda parte di H-Farm, delle videoproiezioni sulla facciata del Resort Falisia, in piazzetta, per tutto il periodo delle feste, tutti i giorni a partire dalle 17. Le videoproiezioni immergono il visitatore nel magico mondo del Natale: dagli elfi che corrono affaccendati per sbrigare le ultime commissioni, dalla neve, che fiocca copiosamente, e dal ghiaccio che cristallizza tutto ciò che tocca, rendendo ogni scena una suggestiva cartolina.

Grazie alla tecnica del videomapping, la facciata del Resort Falisia, sulla piazzetta di Portopiccolo, si trasforma ogni sera in uno scenario sempre diverso dove la fantasia prende il posto della realtà.

Inoltre in collaborazione con H-Farm proseguono i laboratori di Robotica Educativa ed Elettronica Creativa per i piccoli dai 5 ai 7 anni (info e prenotazione obbligatoria a questo link) e i più grandi dagli 8 agli 11 (info e prenotazione obbligatoria a questo link).

Nei laboratori di H-Farm vi sarà in più un’attività gratuita in cui i bambini verranno invitati a creare il loro addobbo di Natale con Lego e potranno portarlo a casa e metterlo sull’albero taggando Lego Italia e Portopiccolo con l'hashtag #BuidtoGive, per ogni tag ricevuto Lego donerà un set di gioco ai bambini bisognosi (info qui).

E infine a partire dall’8 dicembre e per tutti i sabati fino a Natale i bambini avranno la possibilità di consegnare la letterina a Babbo Natale, sempre in sicurezza.

Per gli adulti la possibilità di acquistare i regali di Natale nei negozi di Portopiccolo e di regalare meravigliosi gift voucher della Portopiccolo Spa. Per gli amanti delle esperienze esclusive sono stati ideati due pacchetti vacanza regalo: uno all’insegna di un’esperienza gourmet e l’altro dedicato al benessere, da regalarsi o regalare (info a questo link).