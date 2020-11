Portopiccolo lancia lo smart working vista mare

Portopiccolo, gemma della costiera triestina, già dallo scorso giugno si era presentata con un’offerta rinnovata, che oltre a puntare sulla sicurezza degli ospiti - con l’adozione di rigidi protocolli anti-Covid 19 - aveva creato una nuova area dedicata allo smart-working con vista sul mare e con a disposizione tutti i servizi del borgo anche sulla scia del fenomeno della workcation (letteralmente lavorare in vacanza: dall’unione delle due parole work=lavoro e vacation=vacanza).

Per affrontare le prossime settimane in vista dell’inverno ha ideato speciali pacchetti di servizi che mettono a disposizione non solo i pregiati appartamenti vista mare che con le loro ampie terrazze coniugano perfettamente lo smart-working al relax del weekend, ma anche una serie di servizi per gli ospiti che vanno a completare un soggiorno perfetto di lavoro misto a relax, lontano dallo stress delle città. I prezzi del pacchetto WINTER TIME sono a partire da 1650 euro al mese (iva compresa) e sono validi fino a febbraio 2021.

Che siano soggiorni lunghi, di qualche settimana o anche di un solo week end, è garantita una assistenza costante. Tutti gli appartamenti dispongono di letti king size, bagni con doccia spaziosa, frigo con congelatore e cucina attrezzata completa di macchina per caffè, connessione wi-fi in fibra ottica e, infine, spaziose terrazze con una splendida vista sulla Marina e sul Golfo di Trieste.

E per un futuro acquisto, si può anche affittare la residenza con la formula Smart to Buy, con la quale si può provare l’esperienza di Portopiccolo prima di perfezionare l’acquisto dell’appartamento, ed il costo del soggiorno verrà detratto dal prezzo finale.

A pochi chilometri da Trieste, città cosmopolita e dalle solide radici austro-ungariche, e a solo un’ora di viaggio verso est da Venezia, una delle più belle città al mondo, il borgo di Portopiccolo viene riparato dall’abbraccio protettivo di maestose Falesie pareti rocciose, alte, a picco sul mare, rese vive da una macchia mediterranea tenace che si inerpica sfidando il vento e dove le radici trovano riparo nei meandri più riposti di una pietra prevalentemente calcarea.

Portopiccolo si propone come un luogo di benessere da vivere tutto l’anno, grazie a 450 ricercate residenze, a un resort 5stelle L Falisia, a Luxury Collection Resort & SPA facente parte del portafoglio Marriott International - l’unico cinque stelle L del Friuli Venezia Giulia - , la Portopiccolo SPA di 3.600 mq - che si è aggiudicata vari riconoscimenti internazionali - uno Yacht Club con Marina privata, ristoranti, fitness area, bar e boutique e un Beach Club con un waterfront di 300 metri. Tutti oggi rispettano i protocolli di sicurezza previsti per la prevenzione e il contenimento del Covid-19.

Un perfetto connubio tra modernità e tradizione, un luogo tecnologicamente avanzato e in sintonia ambientale ed estetica con tutto quello che lo circonda, grazie all’utilizzo di materiali naturali e all’investimento in soluzioni ecologiche.