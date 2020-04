Portopiccolo studia la riapertura e guarda al futuro. L'idea è quella di acquistare oggi un servizio, nel settore della ristorazione e anche del benessere, di cui si potrà usufruire domani, quando l’allentamento delle misure di contenimento lo consentirà. È questo il principio su cui si basano i Portopiccolo Dining bond e anche i Wellness bond che si propongono per il benessere. Un modo per sostenere il borgo e i gestori che vi operano all’interno, ma anche un vantaggio per l’ospite, dettato dall’anticipo di prenotazione e acquisto di un’esperienza gourmet nel Ristorante Cliff e Ristorante Bris oppure di una sessione di benessere nella Portopiccolo SPA.

I Dining bond sono stati creati con l’obiettivo di sostenere un settore in difficoltà in questo momento, dando all’ospite l’opportunità di sentirsi parte attiva di una comunità che aiuta i ristoranti e servizi a cui è più affezionato. “Abbiamo trovato l’iniziativa vincente. Al punto tale che, abbiamo pensato di declinarla sui nostri servizi premium”, spiega la direzione di Portopiccolo Management. “In un momento di blackout totale, con le attività chiuse, durante il quale stiamo anche lavorando sulla riapertura e sulla messa in sicurezza del borgo, abbiamo realizzato che avremmo potuto ridurre l’impatto economico causato dalle necessarie misure di prevenzione adottate creando questa opportunità per i nostri ospiti. Vogliamo lanciare un messaggio positivo: siamo certi che questo periodo complesso finirà e il mondo dei servizi tra ristorazione e benessere riprenderanno".

"I nostri ospiti si fidano di noi, in un momento così difficile, vogliamo essere riconoscenti per la fiducia che ci dimostrano nello scegliere un servizio che riceveranno in prossimo futuro, dando la possibilità di pagare un valore più vantaggioso”.

Wellness & Dining bond - acquistabili sul sito https://www.portopiccolosistiana.it/events/portopiccolo-wellness-dining-bond/- sono stati concepiti per esser fruiti con la riapertura dei servizi operativi con il rispetto di protocolli predisposti in linea con le nuove normative. Al lavoro una task force interna, composta da un team di professionisti e da stakeholders, per far sì che la fase due possa essere operativa quanto prima a Portopiccolo. Al vaglio diverse iniziative tra cui: la disposizione distanziata dei lettini in spiaggia, la riorganizzazione della disposizione di tavoli e delle nuove modalità di servizio nei ristoranti, un incremento dei sistemi di digitalizzazione delle prenotazioni al beach club e l’implementazione di nuovi servizi. Il tutto nel rispetto delle regole di sicurezza su lavoro con la dotazione per tutto il personale dei necessari dispositivi di prevenzione.