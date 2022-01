Pramollo attende gli sciatori per il fine settimana

Le nevicate e il meteo con temperature gradevoli e ideali per il mantenimento dei tracciati, anche per il fine settimana rendono Nassfeld Pramollo estremamente attrattiva per gli appassionati dello sci. La scelta sarà quanto mai completa: tutti gli impianti di risalita sono aperti, così come tutte le piste dell’intero comprensorio. Condizioni ottimali rese possibili anche da una manutenzione costante: per la cura dei tracciati, ogni notte entrano in funzione 17 impianti con un utilizzo complessivo di 15.350 ore l’anno.

Grado di difficoltà, lunghezza, accessibilità di ciascun circuito sono consultabili sulla sezione del sito web alla voce “piste”, aggiornata quotidianamente.

Sfide a tutta velocità in tracciati chiusi, con la possibilità di gareggiare virtualmente e avere il video finale della propria prestazione. È quanto propone lo Ski Movie Gara&Parallelo, una delle esperienze caratterizzanti di Nassfeld Pramollo. Semplice il meccanismo: sulla porta di partenza è installata una fotocamera che si attiva con il singolo skipass. Al via, la discesa viene filmata e registrata, con indicazione dei tempi ottenuti.

Sul fronte Covid-19 saranno applicate regole di prevenzione molto rigide come l’obbligo della prova digitale 2G (il nostro Super Green Pass, combinabile comodamente online allo skipass al link www.nassfeld.at/2G). Rigorosamente obbligatoria la mascherina sulle funivie e nei ristoranti.