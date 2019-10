Premio Enit 2019 ai viaggi in Fvg

C’è anche il Fvg al Premio Enit 2019, i riconoscimenti assegnati ogni anno dall’ufficio di Francoforte dell’Ente nazionale per il turismo agli autori (di libri, riviste, ma anche programmi tv e blog) che hanno descritto l’Italia come meta di viaggio, in particolare attraverso pubblicazioni in lingua tedesca. Alla cerimonia di premiazione – il 16 ottobre, in occasione dell'inaugurazione della Fiera internazionale del libro a Francoforte – si parlerà anche della nostra regione.

Tra le menzioni speciali per le guide di viaggio, infatti, spicca il volume ’50 cose che devi fare in Friuli’, scelto tra 162 proposte in gara. La pubblicazione è curata da Reinhard M. Czar e Gabriela Timischl per la Casa editrice Stiria 2019.