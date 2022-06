Prima Driver Academy di Trieste Trasporti

Arriveranno in settimana i primi conducenti usciti dalla Driver Academy di Trieste Trasporti. Istituita con il supporto di fondi regionali e nazionali e in collaborazione con le organizzazioni sindacali, l’Academy è la prima iniziativa in Friuli Venezia Giulia – e una delle prime in Italia – a dare una risposta concreta alle difficoltà di reclutamento con cui da tempo si sta confrontando il settore, sia a livello nazionale e sia europeo.

Il progetto di Trieste Trasporti ha coinvolto in questa prima edizione una quindicina di giovani, che saranno formati e assunti senza che sia loro richiesto alcuno sforzo economico: il costo della patente D e della carta di qualificazione, che può superare i 5 mila euro, è infatti uno dei maggiori ostacoli per chi intenda intraprendere questo percorso professionale.

L’Academy è anche uno strumento per formare in casa le nuove leve con i requisiti richiesti dall’azienda: dalle conoscenze tecniche dei mezzi ai rapporti con la clientela, dallo stile di guida alla sicurezza. L’iniziativa è svolta in collaborazione con il Consorzio unico delle autoscuole triestine.

"Con questo progetto – dice Aniello Semplice, amministratore delegato di Trieste Trasporti e Tpl Fvg – mettiamo in campo un’azione formativa mirata per rispondere a quella che oggi è una delle prime emergenze del comparto in Italia. Il bacino al quale le aziende tradizionalmente attingevano si è progressivamente prosciugato. Nei prossimi anni abbiamo in programma molte assunzioni ed è pertanto necessario farsi trovare preparati".

Una prossima edizione dell’Academy è già prevista per settembre. Le informazioni sui requisiti e sulle modalità di accesso saranno condivise nelle prossime settimane sul sito internet e sui canali social aziendali.