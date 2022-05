Prima edizione per Hotel Boost Camp

Albergatori, addetti alle vendite, responsabili del marketing e della comunicazione, capi ricevimento, chef e tante altre figure del mondo della ricezione e dell’accoglienza si sono date appuntamento a Lignano per la prima edizione dell’Hotel Boost Camp, ospitato al Park Hotel di via delle Palme.

L’evento di formazione e aggiornamento per operatori turistici del settore ricettivo, si è sviluppato nella giornata di venerdì 6 maggio tra incontri di consulenza personalizzata e momenti di scambio e di interazione con altri professionisti del settore, a detta dei partecipanti un evento in grado di fornire in un unico appuntamento tutte le risposte per gestire al meglio un hotel.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda sulle risorse umane moderata da Oscar Galeazzi dell’agenzia regionale Lavoro Turismo, alla quale hanno partecipato l'assessore comunale alle attività produttive, all'istruzione e alla cultura, della città di Lignano Sabbiadoro, Ada Iuri, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Carducci”, Anna Maria Zilli, il presidente del Consorzio Lignano Holiday, Martin Manera e il presidente della società Lignano Pineta, Giorgio Ardito.