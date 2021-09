Prolungato il servizio marittimo Marano - Lignano

A grande richiesta prosegue fino al primo weekend di ottobre il servizio marittimo che collega Marano a Lignano attraverso una piacevole gita in laguna.



il servizio marittimo prevede 4 corse giornaliere di andata e ritorno, con partenze da Marano porto (Molo vecchia pescheria) alle ore 9.00, 11.00, 14.00 e 18.00, e da Lignano (sbarco dei pirati) 10.00, 12.00, 17.00 e 19.00.



A bordo è possibile trasportare la propria bicicletta fino al limite della capienza disponibile (10 posti) , quindi è consigliata la prenotazione al numero 340 1255402.



I biglietti si possono acquistare dalla app TPL FVG, a bordo della motonave, in autostazione a Udine e nei ticket office (bar, edicole e tabaccherie) di Marano, Carlino, San Giorgio di Nogaro e Lignano.



Prosegue inoltre servizio X River, il passo barca che collega Lignano e Bibione graditissimo dai ciclisti, che sarà attivo tutti i giorni fino al 3 ottobre, e in seguito tutti i weekend fino al 1° novembre.



Per ulteriori informazioni:

https://tplfvg.it/it/il-viaggio/servizi-marittimi/