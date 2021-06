Promomare, inaugurata la Festa del Mare di Monfalcone

“Un evento che sta crescendo di anno in anno grazie agli organizzatori e alla partecipazione delle Associazioni sportive e delle scuole degli sport del mare,e delle Associazioni di categorie Ascom, Vivacentro, Confartigianato e Cna”. Lo ha affermato l’Assessore al rilancio del commercio Luca Fasan in occasione dell’inaugurazione della III edizione di Promomare, la Festa del Mare di Monfalcone, presente l’assessore allo Sport, Francesco Volante, e il direttore generale dello Yacht Club Hannibal, Loris Plet, ideatore e organizzatore di Promomare in collaborazione con Mast ICC SB srl.



“Monfalcone città di mare e di vela – ha ricordato Fasan – è la naturale evoluzione della sua identità, storicamente legata alla città dei cantieri e oggi anche allo sviluppo turistico e imprenditoriale di questo importante settore. Un ruolo confermato sia dalla presenza sul territorio di giovani sturtup, come quella per la costruzione di imbarcazioni a vela totalmente riciclabili, che dall’interesse di grandi gruppi, come Red Bull GmbH impegnato nel rilancio dello Yacht Club Marina Hannibal. Monfalcone attende ora anche le navi da crociera Msc Orchestra e Msc Magnifica, che a luglio attraccheranno a Portorosega per tre fine settimana (nelle giornate del 3 e 4 , 10 e 11, 17 e 18). Il Comune – ha concluso l’Assessore Fasan – sta predisponendo un pacchetto turistico da offrire gratuitamente ai croceristi, che preveda visite guidate al MuCa, alla Fincantieri, al Villaggio di Panzano, alla Rocca, alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea”.



Nell’ambito di questa III edizione di Promomare, oltre agli spazi espositivi delle associazioni sportive e delle attività commerciali e artigianali del settore nautico sono disponibili: dal nuoto alla subacquea e alla pesca sportiva, dalla vela al windsurf, dal kitesurf all’hidrofoil, dal kayak alla canoa e al canottaggio. In programma, anche regate di modelvela, dimostrazioni con cani da salvataggio e attività subacquea nella piscina allestita al centro di piazza della Repubblica.Per la Festa del Mare,con l’esposizione di prodotti a economia circolare.In particolare, sono presentati i progetti della Northern Light Composites, una startup innovativa con sede a Monfalcone, che si occupa di ricerca e sviluppo di fibre naturali, materiali riciclati e resine innovative per la costruzione di imbarcazioni a vela totalmente riciclabili. Tra gli espositori anche Audace Sailing Team, un progetto extracurricolare del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, che si pone l’obiettivo di progettare e produrre barche a vela da competizione.Sempre dalla piazza, in collegamento streaming in diretta e tracciamento in tempo reale di tutte le imbarcazioni si possono seguire le giornate di regata del “Trofeo Marinas Narc 2021” organizzato dallo Yacht Club Hannibal, nell’ambito del circuito internazionale dell’Alto Adriatico di regate d’altura per barche ORC.A Monfalcone si riuniscono alcuni dei componenti del Team di Luna Rossa Prada Pirelli per partecipare alla conferenza “America’s Cup 2021”, che si tiene sabato 5 giugno alle 18.30 in piazza della Repubblica), insieme alle Autorità della F.I.V. (Federazione Italiana Vela) nazionale, presente anche il due volte campione olimpico (oro a Sydney nel 2000 e ad Atene nel 2004) e velista di Coppa America a Bermuda e San Francisco con Oracle Hans Peter Steinacher, CEO del Marina Hannibal.