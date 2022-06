Promosso il progetto ‘borgo del Cashback’

“L’esperimento sta funzionando e, quindi, può essere considerato come la prova generale di una formula da esportare altrove in Friuli Venezia Giulia”. Così la presidente regionale di Federalberghi, Paola Schneider, commenta il progetto ‘borgo del cashback’ che Sauris ha attivato recependo un’iniziativa di my World, la multinazionale presente in 54 Paesi, con migliaia di aziende e milioni di clienti che offre programmi e soluzioni di promozione e fidelizzazione clienti in tutto il mondo.

A Sauris, 400 abitanti, strutture di accoglienza per 500 letti e diverse attività commerciali e di servizi, dall’anno scorso un gran numero di attività ha aderito come partner della shopping community di myWorld, offrendo vantaggi immediati per i consumatori e gli ospiti e l’ulteriore cashback in rapporto alle spese sostenute negli esercizi aderenti.

Il progetto ha saputo legare la soddisfazione economica per consumatori ed esercenti a procedure snelle e semplificate per ottenere i benefici. Le aziende che aderiscono alla community regalano agli ospiti di Sauris la card con la quale possono ricevere uno sconto immediato nelle realtà aderenti. Il consumatore finale, registrandosi con la myWorld Benefit App, riceverà un cashback fino al 5% e Shopping Points per riscattare altre promozioni sia nei negozi fisici sia negli online partner. Benefici anche per l’attività che si è affiliata alla community e che applica lo sconto, poiché parte della scontistica è fatturata da myWorld come spesa scaricabile ai fini fiscali.

“Questo sistema ha dimostrato di essere efficace – commenta Schneider -, fidelizzando i clienti, promuovendo il territorio e dando ancora più spessore alla collaborazione in rete fra le diverse attività presenti in questo centro turistico. A dirlo sono anche i numeri: il giro d’affari registrato dall’uso delle tessere attivate in questo anno sperimentale è stato di 180mila euro. Le aziende saurane che più hanno aderito sono quelle del settore alberghiero che hanno offerto dei deals con un ulteriore sconto del 10 per cento”.