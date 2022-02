Promozione del Fvg, siglata la 'Carta di Gorizia'

I giovani come ambasciatori del Friuli Venezia Giulia e della sua cultura. È questo l’obiettivo che ha dato coronamento al progetto “Incontrando e coinvolgendo esperienze”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia e realizzato dall’Ente Friuli nel Mondo in qualità di capofila delle associazioni dei corregionali all’estero.

Nato con lo scopo di intessere una rete europea di relazioni con giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, domiciliati all’estero o discendenti di emigrati dal Fvg, il progetto si è articolato su tre incontri: il 18-19 novembre e il 10-11 dicembre scorsi rispettivamente a Bruxelles e a Udine, il terzo avvenuto il 26 febbraio al Teatro Verdi di Gorizia.

Un ciclo di convegni che ha permesso di individuare il primo gruppo operativo composto di 30 giovani, espressione di tutte le associazioni di corregionali riconosciute in Friuli Venezia Giulia: Ente Friuli nel Mondo, Alef, Clape, Giuliani nel Mondo, Efasce, Eraple, Unione Emigranti Sloveni del Fvg.

Tra le mission per i trenta, così come è stato spiegato al Verdi, c’è l’impegno di promuovere nel mondo Go!2025, l’importantissimo appuntamento che tra tre anni vedrà congiuntamente Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura. Oltre la capitale sarà loro compito veicolare altre manifestazioni di punta dell’offerta culturale del Friuli Venezia Giulia come il Mittelfest di Cividale. "Un ruolo che i trenta giovani “ambasciatori” svolgeranno mettendosi a disposizione delle associazioni di riferimento e delle istituzioni regionali", ha spiegato il presidente di Friuli nel Mondo Loris Basso.

Il Comune di Gorizia è stato rappresentato dall’Assessore alla Cultura ed allo Sviluppo Turistico, Fabrizio Oreti, che si è soffermato sull’importanza di coinvolgere i giovani della regione nel mondo per promuovere ciò che sta accendendo nel nostro territorio che, visti i venti di guerra che stanno soffiando in Ucraina, sempre di più dovrà essere preso come esempio di pace, crescita culturale ed economica.

il Presidente del Gect, Paolo Petiziol, ha rivolto ai giovani un sentito appello che ha messo in evidenza l’importanza di crescere sviluppando curiosità, relazioni e voglia di migliorarsi come strumenti che affermeranno le loro professionalità e quelle della Regione.

Il Consigliere Regionale, Diego Bernardis, Presidente della V Commissione del Consiglio regionale, ha sottolineato l’appoggio incondizionato al progetto che certamente veicola in tutto il mondo le ricchezze che può vantare la nostra Regione.

Il Convegno è stato chiuso dall’intervento del Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, che ha tenuto particolarmente ad essere presente a Gorizia per sottolineare che progetti di questo tipo si sposano perfettamente con il lavoro che sta portando avanti l’amministrazione regionale e che grazie ai giovani nel mondo ci sarà modo di instaurare tante iniziative che permetteranno di far emergere il grande potenziale che compone un territorio unico e speciale.

Nell’arco del convegno oltre ai presenti al Verdi è rimasta collegata una nutrita rappresentanza di giovani provenienti da tutto il mondo che ha partecipato al progetto.

Luigi Papais, componente del Consiglio generale Italiani all’estero e coordinatore del progetto ha mediato l’attività che si è conclusa con la firma da parte di tutti i presenti e delle autorità intervenute della “Carta di Gorizia”.